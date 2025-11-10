NXT Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung NXT Protocol (NXT) hari ini ialah $ 0.0005028, dengan 20.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NXT kepada USD penukaran adalah $ 0.0005028 setiap NXT.

NXT Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NXT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NXT didagangkan antara $ 0.0005004 (rendah) dan $ 0.006 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NXT dipindahkan -38.75% dalam sejam terakhir dan -99.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 799.26K.

NXT Protocol (NXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 799.26K$ 799.26K $ 799.26K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.28K$ 50.28K $ 50.28K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa NXT Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 799.26K. Bekalan edaran NXT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.28K.