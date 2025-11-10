Tokenomik NXT Protocol (NXT)

Lihat cerapan utama tentang NXT Protocol (NXT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
NXT Protocol (NXT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NXT Protocol (NXT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 30.15K
$ 30.15K$ 30.15K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.68
$ 2.68$ 2.68
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0003015
$ 0.0003015$ 0.0003015

NXT Protocol (NXT) Maklumat

NXT Protocol is an open, permission-aware framework that allows real-world assets to be represented, exchanged, and managed on public blockchains. By combining established legal practices with decentralised infrastructure, NXT aims to make traditional value move with the same ease as digital tokens—all while preserving the high standards expected in regulated markets.

Laman Web Rasmi:
https://nxtprotocol.xyz/
Kertas putih:
https://nxt-protocol.gitbook.io/nxtprotocol/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x87d70165680c4a90b411f783f465e01c111df1ff

Tokenomik NXT Protocol (NXT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NXT Protocol (NXT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NXT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NXT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NXT, terokai NXT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

