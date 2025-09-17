Apakah itu NYM (NYM)

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

Tokenomik NYM (NYM)

Memahami tokenomik NYM (NYM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NYM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

NYM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NYM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NYM Berapakah nilai NYM (NYM) hari ini? Harga langsung NYM dalam USD ialah 0.04955 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NYM ke USD? $ 0.04955 . Lihat Harga semasa NYM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NYM? Had pasaran untuk NYM ialah $ 40.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NYM? Bekalan edaran NYM ialah 817.12M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NYM? NYM mencapai harga ATH sebanyak 5.879731269445029 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NYM? NYM melihat harga ATL sebanyak 0.03966313782793887 USD . Berapakah jumlah dagangan NYM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NYMialah $ 65.70K USD . Adakah NYM akan naik lebih tinggi tahun ini? NYM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NYMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NYM (NYM) Kemas Kini Industri Penting