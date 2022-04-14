Tokenomik NYM (NYM)
NYM (NYM) Maklumat
NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.
NYM (NYM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NYM (NYM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik NYM (NYM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik NYM (NYM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token NYM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token NYM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik NYM, terokai NYM harga langsung token!
Cara Membeli NYM
Berminat untuk menambah NYM (NYM) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NYM, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
NYM (NYM) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga NYM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
NYM Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju NYM? Halaman ramalan harga NYM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.