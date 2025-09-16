Lagi Mengenai OBI

1 OBI ke USD Harga Langsung:

$0.0004789
+6.37%1D
USD
ORBOFI (OBI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:58:15 (UTC+8)

ORBOFI (OBI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004249
24J Rendah
$ 0.0005766
24J Tinggi

$ 0.0004249
$ 0.0005766
$ 0.0798735346925323
$ 0.000369650979778474
-0.07%

+6.37%

+17.37%

+17.37%

ORBOFI (OBI) harga masa nyata ialah $ 0.0004789. Sepanjang 24 jam yang lalu, OBI didagangkan antara $ 0.0004249 rendah dan $ 0.0005766 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OBI sepanjang masa ialah $ 0.0798735346925323, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000369650979778474.

Dari segi prestasi jangka pendek, OBI telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +6.37% dalam 24 jam dan +17.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORBOFI (OBI) Maklumat Pasaran

No.2471

$ 535.98K
$ 9.87K
$ 957.80K
1.12B
2,000,000,000
2,000,000,000
55.95%

BSC

Had Pasaran semasa ORBOFI ialah $ 535.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.87K. Bekalan edaran OBI ialah 1.12B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 957.80K.

ORBOFI (OBI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ORBOFI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000028679+6.37%
30 Hari$ -0.0002271-32.17%
60 Hari$ -0.0005261-52.35%
90 Hari$ -0.0004571-48.84%
Perubahan Harga ORBOFI Hari Ini

Hari ini, OBI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000028679 (+6.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariORBOFI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002271 (-32.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ORBOFI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OBI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0005261 (-52.35%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ORBOFI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0004571 (-48.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ORBOFI (OBI)?

Semak ORBOFI halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ORBOFI (OBI)

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

ORBOFI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ORBOFI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OBI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ORBOFI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ORBOFI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ORBOFI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ORBOFI (OBI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ORBOFI (OBI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ORBOFI.

Semak ORBOFI ramalan harga sekarang!

Tokenomik ORBOFI (OBI)

Memahami tokenomik ORBOFI (OBI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OBI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ORBOFI (OBI)

Mencari cara membeli ORBOFI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ORBOFI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OBI kepada Mata Wang Tempatan

ORBOFI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ORBOFI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ORBOFI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ORBOFI

Berapakah nilai ORBOFI (OBI) hari ini?
Harga langsung OBI dalam USD ialah 0.0004789 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OBI ke USD?
Harga semasa OBI ke USD ialah $ 0.0004789. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ORBOFI?
Had pasaran untuk OBI ialah $ 535.98K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OBI?
Bekalan edaran OBI ialah 1.12B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OBI?
OBI mencapai harga ATH sebanyak 0.0798735346925323 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OBI?
OBI melihat harga ATL sebanyak 0.000369650979778474 USD.
Berapakah jumlah dagangan OBI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OBIialah $ 9.87K USD.
Adakah OBI akan naik lebih tinggi tahun ini?
OBI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OBIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
ORBOFI (OBI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 OBI = 0.0004789 USD

