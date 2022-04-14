Tokenomik ORBOFI (OBI)

Tokenomik ORBOFI (OBI)

Lihat cerapan utama tentang ORBOFI (OBI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
ORBOFI (OBI) Maklumat

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

Laman Web Rasmi:
https://www.orbofi.com/
Kertas putih:
https://wiki.orbofi.com/learn
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873

ORBOFI (OBI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ORBOFI (OBI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 559.59K
$ 559.59K$ 559.59K
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1055
$ 0.1055$ 0.1055
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000369650979778474
$ 0.000369650979778474$ 0.000369650979778474
Harga Semasa:
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005

Tokenomik ORBOFI (OBI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ORBOFI (OBI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OBI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OBI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OBI, terokai OBI harga langsung token!

