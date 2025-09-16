Apakah itu Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Obi Real Estate pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak OBICOIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Obi Real Estate di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Obi Real Estate anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Obi Real Estate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Obi Real Estate (OBICOIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Obi Real Estate (OBICOIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Obi Real Estate.

Semak Obi Real Estate ramalan harga sekarang!

Tokenomik Obi Real Estate (OBICOIN)

Memahami tokenomik Obi Real Estate (OBICOIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OBICOIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Obi Real Estate (OBICOIN)

Mencari cara membeli Obi Real Estate? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Obi Real Estate di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OBICOIN kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Obi Real Estate Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Obi Real Estate, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Obi Real Estate Berapakah nilai Obi Real Estate (OBICOIN) hari ini? Harga langsung OBICOIN dalam USD ialah 0.02524 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OBICOIN ke USD? $ 0.02524 . Lihat Harga semasa OBICOIN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Obi Real Estate? Had pasaran untuk OBICOIN ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OBICOIN? Bekalan edaran OBICOIN ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OBICOIN? OBICOIN mencapai harga ATH sebanyak 0.13685233270173522 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OBICOIN? OBICOIN melihat harga ATL sebanyak 0.008366536663117779 USD . Berapakah jumlah dagangan OBICOIN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OBICOINialah $ 246.44K USD . Adakah OBICOIN akan naik lebih tinggi tahun ini? OBICOIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OBICOINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Obi Real Estate (OBICOIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC