Obi Real Estate Logo

Obi Real EstateHargae(OBICOIN)

1 OBICOIN ke USD Harga Langsung:

$0.02521
$0.02521
+4.73%1D
USD
Obi Real Estate (OBICOIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:58:26 (UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02405
$ 0.02405
24J Rendah
$ 0.02549
$ 0.02549
24J Tinggi

$ 0.02405
$ 0.02405

$ 0.02549
$ 0.02549

$ 0.13685233270173522
$ 0.13685233270173522

$ 0.008366536663117779
$ 0.008366536663117779

-0.32%

+4.73%

+20.99%

+20.99%

Obi Real Estate (OBICOIN) harga masa nyata ialah $ 0.02524. Sepanjang 24 jam yang lalu, OBICOIN didagangkan antara $ 0.02405 rendah dan $ 0.02549 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OBICOIN sepanjang masa ialah $ 0.13685233270173522, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008366536663117779.

Dari segi prestasi jangka pendek, OBICOIN telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +4.73% dalam 24 jam dan +20.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Obi Real Estate (OBICOIN) Maklumat Pasaran

No.3765

$ 0.00
$ 0.00

$ 246.44K
$ 246.44K

$ 25.24M
$ 25.24M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Obi Real Estate ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 246.44K. Bekalan edaran OBICOIN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.24M.

Obi Real Estate (OBICOIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Obi Real Estate hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011386+4.73%
30 Hari$ +0.01298+105.87%
60 Hari$ +0.0143+130.71%
90 Hari$ +0.01528+153.41%
Perubahan Harga Obi Real Estate Hari Ini

Hari ini, OBICOIN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0011386 (+4.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariObi Real Estate

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01298 (+105.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Obi Real Estate

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OBICOIN mengalami perubahan sebanyak $ +0.0143 (+130.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Obi Real Estate

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01528 (+153.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Obi Real Estate (OBICOIN)?

Semak Obi Real Estatehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Obi Real Estate pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OBICOIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Obi Real Estate di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Obi Real Estate anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Obi Real Estate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Obi Real Estate (OBICOIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Obi Real Estate (OBICOIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Obi Real Estate.

Semak Obi Real Estate ramalan harga sekarang!

Tokenomik Obi Real Estate (OBICOIN)

Memahami tokenomik Obi Real Estate (OBICOIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OBICOIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Obi Real Estate (OBICOIN)

Mencari cara membeli Obi Real Estate? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Obi Real Estate di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OBICOIN kepada Mata Wang Tempatan

1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke VND
664.1906
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AUD
A$0.03786
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke GBP
0.0184252
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke EUR
0.0212016
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke USD
$0.02524
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MYR
RM0.106008
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TRY
1.0416548
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke JPY
¥3.68504
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ARS
ARS$36.9003752
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke RUB
2.0946676
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke INR
2.22112
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke IDR
Rp413.7704256
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke KRW
34.8617404
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PHP
1.433632
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke EGP
￡E.1.2132868
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BRL
R$0.133772
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CAD
C$0.0345788
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BDT
3.074232
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NGN
37.7277424
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke COP
$98.59375
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ZAR
R.0.437914
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke UAH
1.0391308
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke VES
Bs4.0384
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CLP
$23.95276
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PKR
Rs7.1641216
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke KZT
13.6578688
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke THB
฿0.7993508
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TWD
NT$0.7592192
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AED
د.إ0.0926308
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CHF
Fr0.0196872
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke HKD
HK$0.1963672
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AMD
֏9.651776
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MAD
.د.م0.2264028
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MXN
$0.4629016
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SAR
ريال0.09465
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PLN
0.0906116
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke RON
лв0.1077748
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SEK
kr0.2329652
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BGN
лв0.041646
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke HUF
Ft8.3024456
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CZK
0.5181772
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke KWD
د.ك0.00767296
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ILS
0.0840492
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AOA
Kz23.0080268
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BHD
.د.ب0.00951548
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BMD
$0.02524
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke DKK
kr0.159012
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke HNL
L0.6620452
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MUR
1.14211
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NAD
$0.4384188
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NOK
kr0.2468472
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NZD
$0.0421508
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PAB
B/.0.02524
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PGK
K0.1055032
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke QAR
ر.ق0.0918736
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke RSD
дин.2.497498

Obi Real Estate Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Obi Real Estate, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Obi Real Estate Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Obi Real Estate

Berapakah nilai Obi Real Estate (OBICOIN) hari ini?
Harga langsung OBICOIN dalam USD ialah 0.02524 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OBICOIN ke USD?
Harga semasa OBICOIN ke USD ialah $ 0.02524. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Obi Real Estate?
Had pasaran untuk OBICOIN ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OBICOIN?
Bekalan edaran OBICOIN ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OBICOIN?
OBICOIN mencapai harga ATH sebanyak 0.13685233270173522 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OBICOIN?
OBICOIN melihat harga ATL sebanyak 0.008366536663117779 USD.
Berapakah jumlah dagangan OBICOIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OBICOINialah $ 246.44K USD.
Adakah OBICOIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
OBICOIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OBICOINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Obi Real Estate (OBICOIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

