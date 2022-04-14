Tokenomik Obi Real Estate (OBICOIN)
OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.
Tokenomik Obi Real Estate (OBICOIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Obi Real Estate (OBICOIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OBICOIN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OBICOIN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OBICOIN, terokai OBICOIN harga langsung token!
