Apakah itu OBORTECH (OBORTECH)

OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.

OBORTECH tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OBORTECH pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak OBORTECH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang OBORTECH di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OBORTECH anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OBORTECH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OBORTECH (OBORTECH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OBORTECH (OBORTECH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OBORTECH.

Semak OBORTECH ramalan harga sekarang!

Tokenomik OBORTECH (OBORTECH)

Memahami tokenomik OBORTECH (OBORTECH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OBORTECH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OBORTECH (OBORTECH)

Mencari cara membeli OBORTECH? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OBORTECH di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OBORTECH kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

OBORTECH Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OBORTECH, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OBORTECH Berapakah nilai OBORTECH (OBORTECH) hari ini? Harga langsung OBORTECH dalam USD ialah 0.00508 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OBORTECH ke USD? $ 0.00508 . Lihat Harga semasa OBORTECH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OBORTECH? Had pasaran untuk OBORTECH ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OBORTECH? Bekalan edaran OBORTECH ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OBORTECH? OBORTECH mencapai harga ATH sebanyak 0.13368630406974458 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OBORTECH? OBORTECH melihat harga ATL sebanyak 0.000417428457116764 USD . Berapakah jumlah dagangan OBORTECH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OBORTECHialah $ 2.67K USD . Adakah OBORTECH akan naik lebih tinggi tahun ini? OBORTECH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OBORTECHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

OBORTECH (OBORTECH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)