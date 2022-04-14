Tokenomik OBORTECH (OBORTECH)

Lihat cerapan utama tentang OBORTECH (OBORTECH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
OBORTECH (OBORTECH) Maklumat

OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.

Laman Web Rasmi:
https://www.obortech.io/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OBORTECH (OBORTECH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.047
$ 0.047$ 0.047
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000417428457116764
$ 0.000417428457116764$ 0.000417428457116764
Harga Semasa:
$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518

Tokenomik OBORTECH (OBORTECH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OBORTECH (OBORTECH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OBORTECH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OBORTECH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OBORTECH, terokai OBORTECH harga langsung token!

Cara Membeli OBORTECH

Berminat untuk menambah OBORTECH (OBORTECH) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli OBORTECH, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

OBORTECH (OBORTECH) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga OBORTECH membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

OBORTECH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OBORTECH? Halaman ramalan harga OBORTECH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

