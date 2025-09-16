Lagi Mengenai OBT

1 OBT ke USD Harga Langsung:

$0.005374
-7.59%1D
Orbiter Finance (OBT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:58:33 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005292
24J Rendah
$ 0.006174
24J Tinggi

$ 0.005292
$ 0.006174
$ 0.03263069868224823
$ 0.00458797014999719
-0.10%

-7.59%

+9.56%

+9.56%

Orbiter Finance (OBT) harga masa nyata ialah $ 0.005374. Sepanjang 24 jam yang lalu, OBT didagangkan antara $ 0.005292 rendah dan $ 0.006174 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OBT sepanjang masa ialah $ 0.03263069868224823, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00458797014999719.

Dari segi prestasi jangka pendek, OBT telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -7.59% dalam 24 jam dan +9.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Orbiter Finance (OBT) Maklumat Pasaran

No.794

$ 25.80M
$ 1.03M
$ 53.74M
4.80B
10,000,000,000
10,000,000,000
48.00%

ARB

Had Pasaran semasa Orbiter Finance ialah $ 25.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.03M. Bekalan edaran OBT ialah 4.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.74M.

Orbiter Finance (OBT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Orbiter Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00044139-7.59%
30 Hari$ -0.000683-11.28%
60 Hari$ -0.00171-24.14%
90 Hari$ -0.001542-22.30%
Perubahan Harga Orbiter Finance Hari Ini

Hari ini, OBT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00044139 (-7.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOrbiter Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000683 (-11.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Orbiter Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OBT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00171 (-24.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Orbiter Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001542 (-22.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Orbiter Finance (OBT)?

Apakah itu Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Orbiter Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OBT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Orbiter Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Orbiter Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Orbiter Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Orbiter Finance (OBT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Orbiter Finance (OBT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orbiter Finance.

Tokenomik Orbiter Finance (OBT)

Memahami tokenomik Orbiter Finance (OBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Orbiter Finance (OBT)

Mencari cara membeli Orbiter Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Orbiter Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OBT kepada Mata Wang Tempatan

1 Orbiter Finance(OBT) ke VND
141.41681
1 Orbiter Finance(OBT) ke AUD
A$0.008061
1 Orbiter Finance(OBT) ke GBP
0.00392302
1 Orbiter Finance(OBT) ke EUR
0.00451416
1 Orbiter Finance(OBT) ke USD
$0.005374
1 Orbiter Finance(OBT) ke MYR
RM0.0225708
1 Orbiter Finance(OBT) ke TRY
0.22178498
1 Orbiter Finance(OBT) ke JPY
¥0.784604
1 Orbiter Finance(OBT) ke ARS
ARS$7.85668052
1 Orbiter Finance(OBT) ke RUB
0.4471168
1 Orbiter Finance(OBT) ke INR
0.472912
1 Orbiter Finance(OBT) ke IDR
Rp88.09834656
1 Orbiter Finance(OBT) ke KRW
7.42262254
1 Orbiter Finance(OBT) ke PHP
0.3052432
1 Orbiter Finance(OBT) ke EGP
￡E.0.25832818
1 Orbiter Finance(OBT) ke BRL
R$0.0284822
1 Orbiter Finance(OBT) ke CAD
C$0.00736238
1 Orbiter Finance(OBT) ke BDT
0.6545532
1 Orbiter Finance(OBT) ke NGN
8.03284024
1 Orbiter Finance(OBT) ke COP
$20.9921875
1 Orbiter Finance(OBT) ke ZAR
R.0.0932389
1 Orbiter Finance(OBT) ke UAH
0.22124758
1 Orbiter Finance(OBT) ke VES
Bs0.85984
1 Orbiter Finance(OBT) ke CLP
$5.099926
1 Orbiter Finance(OBT) ke PKR
Rs1.52535616
1 Orbiter Finance(OBT) ke KZT
2.90797888
1 Orbiter Finance(OBT) ke THB
฿0.17019458
1 Orbiter Finance(OBT) ke TWD
NT$0.16164992
1 Orbiter Finance(OBT) ke AED
د.إ0.01972258
1 Orbiter Finance(OBT) ke CHF
Fr0.00419172
1 Orbiter Finance(OBT) ke HKD
HK$0.04180972
1 Orbiter Finance(OBT) ke AMD
֏2.0550176
1 Orbiter Finance(OBT) ke MAD
.د.م0.04820478
1 Orbiter Finance(OBT) ke MXN
$0.09855916
1 Orbiter Finance(OBT) ke SAR
ريال0.0201525
1 Orbiter Finance(OBT) ke PLN
0.01929266
1 Orbiter Finance(OBT) ke RON
лв0.02294698
1 Orbiter Finance(OBT) ke SEK
kr0.04960202
1 Orbiter Finance(OBT) ke BGN
лв0.0088671
1 Orbiter Finance(OBT) ke HUF
Ft1.76772356
1 Orbiter Finance(OBT) ke CZK
0.11032822
1 Orbiter Finance(OBT) ke KWD
د.ك0.001633696
1 Orbiter Finance(OBT) ke ILS
0.01789542
1 Orbiter Finance(OBT) ke AOA
Kz4.89877718
1 Orbiter Finance(OBT) ke BHD
.د.ب0.002025998
1 Orbiter Finance(OBT) ke BMD
$0.005374
1 Orbiter Finance(OBT) ke DKK
kr0.0338562
1 Orbiter Finance(OBT) ke HNL
L0.14096002
1 Orbiter Finance(OBT) ke MUR
0.2431735
1 Orbiter Finance(OBT) ke NAD
$0.09334638
1 Orbiter Finance(OBT) ke NOK
kr0.05255772
1 Orbiter Finance(OBT) ke NZD
$0.00897458
1 Orbiter Finance(OBT) ke PAB
B/.0.005374
1 Orbiter Finance(OBT) ke PGK
K0.02246332
1 Orbiter Finance(OBT) ke QAR
ر.ق0.01956136
1 Orbiter Finance(OBT) ke RSD
дин.0.5317573

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Orbiter Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Orbiter Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Orbiter Finance

Berapakah nilai Orbiter Finance (OBT) hari ini?
Harga langsung OBT dalam USD ialah 0.005374 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OBT ke USD?
Harga semasa OBT ke USD ialah $ 0.005374. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Orbiter Finance?
Had pasaran untuk OBT ialah $ 25.80M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OBT?
Bekalan edaran OBT ialah 4.80B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OBT?
OBT mencapai harga ATH sebanyak 0.03263069868224823 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OBT?
OBT melihat harga ATL sebanyak 0.00458797014999719 USD.
Berapakah jumlah dagangan OBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OBTialah $ 1.03M USD.
Adakah OBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
OBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:58:33 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

