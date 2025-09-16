Apakah itu Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Tokenomik Orbiter Finance (OBT)

Memahami tokenomik Orbiter Finance (OBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orbiter Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Orbiter Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Orbiter Finance Berapakah nilai Orbiter Finance (OBT) hari ini? Harga langsung OBT dalam USD ialah 0.005374 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OBT ke USD? $ 0.005374 . Lihat Harga semasa OBT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Orbiter Finance? Had pasaran untuk OBT ialah $ 25.80M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OBT? Bekalan edaran OBT ialah 4.80B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OBT? OBT mencapai harga ATH sebanyak 0.03263069868224823 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OBT? OBT melihat harga ATL sebanyak 0.00458797014999719 USD . Berapakah jumlah dagangan OBT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OBTialah $ 1.03M USD . Adakah OBT akan naik lebih tinggi tahun ini? OBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

