Tokenomik Orbiter Finance (OBT)

Lihat cerapan utama tentang Orbiter Finance (OBT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Orbiter Finance (OBT) Maklumat

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Laman Web Rasmi:
https://www.orbiter.finance
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5

Orbiter Finance (OBT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Orbiter Finance (OBT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 27.64M
$ 27.64M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 4.80B
$ 4.80B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.58M
$ 57.58M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.033718
$ 0.033718
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00458797014999719
$ 0.00458797014999719
Harga Semasa:
$ 0.005758
$ 0.005758

Tokenomik Orbiter Finance (OBT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Orbiter Finance (OBT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OBT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OBT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OBT, terokai OBT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.