Omnity Network Logo

Omnity NetworkHargae(OCT)

1 OCT ke USD Harga Langsung:

$0.0887
$0.0887
-1.54%1D
USD
Omnity Network (OCT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:45:30 (UTC+8)

Omnity Network (OCT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0887
$ 0.0887
24J Rendah
$ 0.09094
$ 0.09094
24J Tinggi

$ 0.0887
$ 0.0887

$ 0.09094
$ 0.09094

$ 7.02358152056363
$ 7.02358152056363

$ 0.03422018341808665
$ 0.03422018341808665

-1.58%

-1.54%

-5.74%

-5.74%

Omnity Network (OCT) harga masa nyata ialah $ 0.08888. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCT didagangkan antara $ 0.0887 rendah dan $ 0.09094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCT sepanjang masa ialah $ 7.02358152056363, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03422018341808665.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCT telah berubah sebanyak -1.58% sejak sejam yang lalu, -1.54% dalam 24 jam dan -5.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Omnity Network (OCT) Maklumat Pasaran

No.1211

$ 8.89M
$ 8.89M

$ 56.32K
$ 56.32K

$ 8.89M
$ 8.89M

100.00M
100.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Omnity Network ialah $ 8.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.32K. Bekalan edaran OCT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.89M.

Omnity Network (OCT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Omnity Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013873-1.54%
30 Hari$ +0.01254+16.42%
60 Hari$ +0.03934+79.41%
90 Hari$ +0.01479+19.96%
Perubahan Harga Omnity Network Hari Ini

Hari ini, OCT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0013873 (-1.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOmnity Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01254 (+16.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Omnity Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OCT mengalami perubahan sebanyak $ +0.03934 (+79.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Omnity Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01479 (+19.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Omnity Network (OCT)?

Semak Omnity Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Omnity Network (OCT)

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Omnity Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Omnity Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OCT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Omnity Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Omnity Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Omnity Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Omnity Network (OCT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Omnity Network (OCT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Omnity Network.

Semak Omnity Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Omnity Network (OCT)

Memahami tokenomik Omnity Network (OCT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OCT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Omnity Network (OCT)

Mencari cara membeli Omnity Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Omnity Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OCT kepada Mata Wang Tempatan

1 Omnity Network(OCT) ke VND
2,338.8772
1 Omnity Network(OCT) ke AUD
A$0.1324312
1 Omnity Network(OCT) ke GBP
0.0648824
1 Omnity Network(OCT) ke EUR
0.0746592
1 Omnity Network(OCT) ke USD
$0.08888
1 Omnity Network(OCT) ke MYR
RM0.373296
1 Omnity Network(OCT) ke TRY
3.6680776
1 Omnity Network(OCT) ke JPY
¥12.97648
1 Omnity Network(OCT) ke ARS
ARS$130.5131696
1 Omnity Network(OCT) ke RUB
7.394816
1 Omnity Network(OCT) ke INR
7.8196624
1 Omnity Network(OCT) ke IDR
Rp1,457.0489472
1 Omnity Network(OCT) ke KRW
122.5930728
1 Omnity Network(OCT) ke PHP
5.052828
1 Omnity Network(OCT) ke EGP
￡E.4.2733504
1 Omnity Network(OCT) ke BRL
R$0.4701752
1 Omnity Network(OCT) ke CAD
C$0.1217656
1 Omnity Network(OCT) ke BDT
10.825584
1 Omnity Network(OCT) ke NGN
132.8542688
1 Omnity Network(OCT) ke COP
$345.836524
1 Omnity Network(OCT) ke ZAR
R.1.5402904
1 Omnity Network(OCT) ke UAH
3.6591896
1 Omnity Network(OCT) ke VES
Bs14.2208
1 Omnity Network(OCT) ke CLP
$84.34712
1 Omnity Network(OCT) ke PKR
Rs25.2276992
1 Omnity Network(OCT) ke KZT
48.0947456
1 Omnity Network(OCT) ke THB
฿2.8148296
1 Omnity Network(OCT) ke TWD
NT$2.675288
1 Omnity Network(OCT) ke AED
د.إ0.3261896
1 Omnity Network(OCT) ke CHF
Fr0.0693264
1 Omnity Network(OCT) ke HKD
HK$0.6914864
1 Omnity Network(OCT) ke AMD
֏33.987712
1 Omnity Network(OCT) ke MAD
.د.م0.7972536
1 Omnity Network(OCT) ke MXN
$1.6256152
1 Omnity Network(OCT) ke SAR
ريال0.3333
1 Omnity Network(OCT) ke PLN
0.3181904
1 Omnity Network(OCT) ke RON
лв0.3786288
1 Omnity Network(OCT) ke SEK
kr0.8194736
1 Omnity Network(OCT) ke BGN
лв0.146652
1 Omnity Network(OCT) ke HUF
Ft29.1695272
1 Omnity Network(OCT) ke CZK
1.8202624
1 Omnity Network(OCT) ke KWD
د.ك0.02701952
1 Omnity Network(OCT) ke ILS
0.2959704
1 Omnity Network(OCT) ke AOA
Kz81.0203416
1 Omnity Network(OCT) ke BHD
.د.ب0.03350776
1 Omnity Network(OCT) ke BMD
$0.08888
1 Omnity Network(OCT) ke DKK
kr0.5581664
1 Omnity Network(OCT) ke HNL
L2.3313224
1 Omnity Network(OCT) ke MUR
4.02182
1 Omnity Network(OCT) ke NAD
$1.5438456
1 Omnity Network(OCT) ke NOK
kr0.86658
1 Omnity Network(OCT) ke NZD
$0.1484296
1 Omnity Network(OCT) ke PAB
B/.0.08888
1 Omnity Network(OCT) ke PGK
K0.3715184
1 Omnity Network(OCT) ke QAR
ر.ق0.3235232
1 Omnity Network(OCT) ke RSD
дин.8.7697896

Omnity Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Omnity Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Omnity Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Omnity Network

Berapakah nilai Omnity Network (OCT) hari ini?
Harga langsung OCT dalam USD ialah 0.08888 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OCT ke USD?
Harga semasa OCT ke USD ialah $ 0.08888. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Omnity Network?
Had pasaran untuk OCT ialah $ 8.89M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OCT?
Bekalan edaran OCT ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OCT?
OCT mencapai harga ATH sebanyak 7.02358152056363 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OCT?
OCT melihat harga ATL sebanyak 0.03422018341808665 USD.
Berapakah jumlah dagangan OCT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OCTialah $ 56.32K USD.
Adakah OCT akan naik lebih tinggi tahun ini?
OCT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OCTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:45:30 (UTC+8)

Omnity Network (OCT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator OCT-ke-USD

Jumlah

OCT
OCT
USD
USD

1 OCT = 0.08888 USD

Berdagang OCT

OCTUSDT
$0.0887
$0.0887
-1.46%

