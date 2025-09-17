Lagi Mengenai OCTA

Maklumat Harga OCTA

Kertas putih OCTA

Laman Web Rasmi OCTA

Tokenomik OCTA

Ramalan Harga OCTA

Sejarah OCTA

OCTA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang OCTA-ke-Fiat

OCTA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

OCTA Logo

OCTAHargae(OCTA)

1 OCTA ke USD Harga Langsung:

$0.4295
$0.4295$0.4295
-1.98%1D
USD
OCTA (OCTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:08:17 (UTC+8)

OCTA (OCTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.4237
$ 0.4237$ 0.4237
24J Rendah
$ 0.4632
$ 0.4632$ 0.4632
24J Tinggi

$ 0.4237
$ 0.4237$ 0.4237

$ 0.4632
$ 0.4632$ 0.4632

$ 2.493419475975837
$ 2.493419475975837$ 2.493419475975837

$ 0.12048842260800421
$ 0.12048842260800421$ 0.12048842260800421

-2.12%

-1.98%

-1.56%

-1.56%

OCTA (OCTA) harga masa nyata ialah $ 0.4295. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCTA didagangkan antara $ 0.4237 rendah dan $ 0.4632 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCTA sepanjang masa ialah $ 2.493419475975837, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12048842260800421.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCTA telah berubah sebanyak -2.12% sejak sejam yang lalu, -1.98% dalam 24 jam dan -1.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OCTA (OCTA) Maklumat Pasaran

No.977

$ 16.71M
$ 16.71M$ 16.71M

$ 238.54K
$ 238.54K$ 238.54K

$ 20.62M
$ 20.62M$ 20.62M

38.91M
38.91M 38.91M

48,000,000
48,000,000 48,000,000

37,959,514.4540972
37,959,514.4540972 37,959,514.4540972

81.06%

OCTA

Had Pasaran semasa OCTA ialah $ 16.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 238.54K. Bekalan edaran OCTA ialah 38.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 37959514.4540972. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.62M.

OCTA (OCTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OCTA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.008676-1.98%
30 Hari$ -0.0712-14.23%
60 Hari$ -0.0782-15.41%
90 Hari$ +0.114+36.13%
Perubahan Harga OCTA Hari Ini

Hari ini, OCTA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.008676 (-1.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOCTA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0712 (-14.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OCTA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OCTA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0782 (-15.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OCTA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.114 (+36.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OCTA (OCTA)?

Semak OCTAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OCTA (OCTA)

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

OCTA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OCTA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OCTA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OCTA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OCTA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OCTA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OCTA (OCTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OCTA (OCTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OCTA.

Semak OCTA ramalan harga sekarang!

Tokenomik OCTA (OCTA)

Memahami tokenomik OCTA (OCTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OCTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OCTA (OCTA)

Mencari cara membeli OCTA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OCTA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OCTA kepada Mata Wang Tempatan

1 OCTA(OCTA) ke VND
11,302.2925
1 OCTA(OCTA) ke AUD
A$0.639955
1 OCTA(OCTA) ke GBP
0.313535
1 OCTA(OCTA) ke EUR
0.36078
1 OCTA(OCTA) ke USD
$0.4295
1 OCTA(OCTA) ke MYR
RM1.8039
1 OCTA(OCTA) ke TRY
17.725465
1 OCTA(OCTA) ke JPY
¥62.707
1 OCTA(OCTA) ke ARS
ARS$627.92041
1 OCTA(OCTA) ke RUB
35.7344
1 OCTA(OCTA) ke INR
37.791705
1 OCTA(OCTA) ke IDR
Rp7,040.98248
1 OCTA(OCTA) ke KRW
593.229695
1 OCTA(OCTA) ke PHP
24.434255
1 OCTA(OCTA) ke EGP
￡E.20.65036
1 OCTA(OCTA) ke BRL
R$2.27635
1 OCTA(OCTA) ke CAD
C$0.588415
1 OCTA(OCTA) ke BDT
52.3131
1 OCTA(OCTA) ke NGN
641.99942
1 OCTA(OCTA) ke COP
$1,671.205975
1 OCTA(OCTA) ke ZAR
R.7.451825
1 OCTA(OCTA) ke UAH
17.682515
1 OCTA(OCTA) ke VES
Bs68.72
1 OCTA(OCTA) ke CLP
$407.5955
1 OCTA(OCTA) ke PKR
Rs121.90928
1 OCTA(OCTA) ke KZT
232.41104
1 OCTA(OCTA) ke THB
฿13.619445
1 OCTA(OCTA) ke TWD
NT$12.932245
1 OCTA(OCTA) ke AED
د.إ1.576265
1 OCTA(OCTA) ke CHF
Fr0.33501
1 OCTA(OCTA) ke HKD
HK$3.34151
1 OCTA(OCTA) ke AMD
֏164.2408
1 OCTA(OCTA) ke MAD
.د.م3.852615
1 OCTA(OCTA) ke MXN
$7.864145
1 OCTA(OCTA) ke SAR
ريال1.610625
1 OCTA(OCTA) ke PLN
1.53761
1 OCTA(OCTA) ke RON
лв1.833965
1 OCTA(OCTA) ke SEK
kr3.96858
1 OCTA(OCTA) ke BGN
лв0.708675
1 OCTA(OCTA) ke HUF
Ft141.232485
1 OCTA(OCTA) ke CZK
8.81334
1 OCTA(OCTA) ke KWD
د.ك0.1309975
1 OCTA(OCTA) ke ILS
1.430235
1 OCTA(OCTA) ke AOA
Kz391.519315
1 OCTA(OCTA) ke BHD
.د.ب0.161492
1 OCTA(OCTA) ke BMD
$0.4295
1 OCTA(OCTA) ke DKK
kr2.70585
1 OCTA(OCTA) ke HNL
L11.265785
1 OCTA(OCTA) ke MUR
19.434875
1 OCTA(OCTA) ke NAD
$7.460415
1 OCTA(OCTA) ke NOK
kr4.196215
1 OCTA(OCTA) ke NZD
$0.717265
1 OCTA(OCTA) ke PAB
B/.0.4295
1 OCTA(OCTA) ke PGK
K1.79531
1 OCTA(OCTA) ke QAR
ر.ق1.56338
1 OCTA(OCTA) ke RSD
дин.42.47755

OCTA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OCTA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OCTA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OCTA

Berapakah nilai OCTA (OCTA) hari ini?
Harga langsung OCTA dalam USD ialah 0.4295 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OCTA ke USD?
Harga semasa OCTA ke USD ialah $ 0.4295. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OCTA?
Had pasaran untuk OCTA ialah $ 16.71M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OCTA?
Bekalan edaran OCTA ialah 38.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OCTA?
OCTA mencapai harga ATH sebanyak 2.493419475975837 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OCTA?
OCTA melihat harga ATL sebanyak 0.12048842260800421 USD.
Berapakah jumlah dagangan OCTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OCTAialah $ 238.54K USD.
Adakah OCTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
OCTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OCTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:08:17 (UTC+8)

OCTA (OCTA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator OCTA-ke-USD

Jumlah

OCTA
OCTA
USD
USD

1 OCTA = 0.4295 USD

Berdagang OCTA

OCTAUSDT
$0.4295
$0.4295$0.4295
-1.87%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan