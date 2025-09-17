Lagi Mengenai ODOS

OdosHargae(ODOS)

1 ODOS ke USD Harga Langsung:

$0.005282
$0.005282$0.005282
-0.88%1D
USD
Odos (ODOS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:45:36 (UTC+8)

Odos (ODOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005203
$ 0.005203$ 0.005203
24J Rendah
$ 0.005399
$ 0.005399$ 0.005399
24J Tinggi

$ 0.005203
$ 0.005203$ 0.005203

$ 0.005399
$ 0.005399$ 0.005399

$ 0.05164009642882959
$ 0.05164009642882959$ 0.05164009642882959

$ 0.002358350385359093
$ 0.002358350385359093$ 0.002358350385359093

-0.74%

-0.88%

-7.42%

-7.42%

Odos (ODOS) harga masa nyata ialah $ 0.005285. Sepanjang 24 jam yang lalu, ODOS didagangkan antara $ 0.005203 rendah dan $ 0.005399 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ODOS sepanjang masa ialah $ 0.05164009642882959, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002358350385359093.

Dari segi prestasi jangka pendek, ODOS telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan -7.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Odos (ODOS) Maklumat Pasaran

No.1128

$ 11.27M
$ 11.27M$ 11.27M

$ 188.35K
$ 188.35K$ 188.35K

$ 52.85M
$ 52.85M$ 52.85M

2.13B
2.13B 2.13B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

21.33%

BASE

Had Pasaran semasa Odos ialah $ 11.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 188.35K. Bekalan edaran ODOS ialah 2.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.85M.

Odos (ODOS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Odos hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004689-0.88%
30 Hari$ +0.000722+15.82%
60 Hari$ +0.000039+0.74%
90 Hari$ +0.000171+3.34%
Perubahan Harga Odos Hari Ini

Hari ini, ODOS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00004689 (-0.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOdos

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000722 (+15.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Odos

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ODOS mengalami perubahan sebanyak $ +0.000039 (+0.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Odos

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000171 (+3.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Odos (ODOS)?

Semak Odoshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Odos (ODOS)

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Odos tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Odos pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ODOS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Odos di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Odos anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Odos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Odos (ODOS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Odos (ODOS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Odos.

Semak Odos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Odos (ODOS)

Memahami tokenomik Odos (ODOS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ODOS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Odos (ODOS)

Mencari cara membeli Odos? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Odos di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ODOS kepada Mata Wang Tempatan

1 Odos(ODOS) ke VND
139.074775
1 Odos(ODOS) ke AUD
A$0.00787465
1 Odos(ODOS) ke GBP
0.00385805
1 Odos(ODOS) ke EUR
0.0044394
1 Odos(ODOS) ke USD
$0.005285
1 Odos(ODOS) ke MYR
RM0.022197
1 Odos(ODOS) ke TRY
0.21811195
1 Odos(ODOS) ke JPY
¥0.77161
1 Odos(ODOS) ke ARS
ARS$7.7605997
1 Odos(ODOS) ke RUB
0.439712
1 Odos(ODOS) ke INR
0.4649743
1 Odos(ODOS) ke IDR
Rp86.6393304
1 Odos(ODOS) ke KRW
7.28965335
1 Odos(ODOS) ke PHP
0.30045225
1 Odos(ODOS) ke EGP
￡E.0.2541028
1 Odos(ODOS) ke BRL
R$0.02795765
1 Odos(ODOS) ke CAD
C$0.00724045
1 Odos(ODOS) ke BDT
0.643713
1 Odos(ODOS) ke NGN
7.8998066
1 Odos(ODOS) ke COP
$20.56419925
1 Odos(ODOS) ke ZAR
R.0.09158905
1 Odos(ODOS) ke UAH
0.21758345
1 Odos(ODOS) ke VES
Bs0.8456
1 Odos(ODOS) ke CLP
$5.015465
1 Odos(ODOS) ke PKR
Rs1.5000944
1 Odos(ODOS) ke KZT
2.8598192
1 Odos(ODOS) ke THB
฿0.16737595
1 Odos(ODOS) ke TWD
NT$0.1590785
1 Odos(ODOS) ke AED
د.إ0.01939595
1 Odos(ODOS) ke CHF
Fr0.0041223
1 Odos(ODOS) ke HKD
HK$0.0411173
1 Odos(ODOS) ke AMD
֏2.020984
1 Odos(ODOS) ke MAD
.د.م0.04740645
1 Odos(ODOS) ke MXN
$0.09666265
1 Odos(ODOS) ke SAR
ريال0.01981875
1 Odos(ODOS) ke PLN
0.0189203
1 Odos(ODOS) ke RON
лв0.0225141
1 Odos(ODOS) ke SEK
kr0.0487277
1 Odos(ODOS) ke BGN
лв0.00872025
1 Odos(ODOS) ke HUF
Ft1.73448415
1 Odos(ODOS) ke CZK
0.1082368
1 Odos(ODOS) ke KWD
د.ك0.00160664
1 Odos(ODOS) ke ILS
0.01759905
1 Odos(ODOS) ke AOA
Kz4.81764745
1 Odos(ODOS) ke BHD
.د.ب0.001992445
1 Odos(ODOS) ke BMD
$0.005285
1 Odos(ODOS) ke DKK
kr0.0331898
1 Odos(ODOS) ke HNL
L0.13862555
1 Odos(ODOS) ke MUR
0.23914625
1 Odos(ODOS) ke NAD
$0.09180045
1 Odos(ODOS) ke NOK
kr0.05152875
1 Odos(ODOS) ke NZD
$0.00882595
1 Odos(ODOS) ke PAB
B/.0.005285
1 Odos(ODOS) ke PGK
K0.0220913
1 Odos(ODOS) ke QAR
ر.ق0.0192374
1 Odos(ODOS) ke RSD
дин.0.52147095

Odos Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Odos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Odos Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Odos

Berapakah nilai Odos (ODOS) hari ini?
Harga langsung ODOS dalam USD ialah 0.005285 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ODOS ke USD?
Harga semasa ODOS ke USD ialah $ 0.005285. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Odos?
Had pasaran untuk ODOS ialah $ 11.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ODOS?
Bekalan edaran ODOS ialah 2.13B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ODOS?
ODOS mencapai harga ATH sebanyak 0.05164009642882959 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ODOS?
ODOS melihat harga ATL sebanyak 0.002358350385359093 USD.
Berapakah jumlah dagangan ODOS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ODOSialah $ 188.35K USD.
Adakah ODOS akan naik lebih tinggi tahun ini?
ODOS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ODOSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:45:36 (UTC+8)

Odos (ODOS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ODOS-ke-USD

Jumlah

ODOS
ODOS
USD
USD

1 ODOS = 0.005285 USD

Berdagang ODOS

ODOSUSDT
$0.005282
$0.005282$0.005282
-0.69%

