Openfabric AI Logo

Openfabric AIHargae(OFN)

1 OFN ke USD Harga Langsung:

$0.0049
$0.0049$0.0049
+0.20%1D
USD
Openfabric AI (OFN) Carta Harga Langsung
Openfabric AI (OFN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00481
$ 0.00481$ 0.00481
24J Rendah
$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057
24J Tinggi

$ 0.00481
$ 0.00481$ 0.00481

$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057

$ 0.9082576116204563
$ 0.9082576116204563$ 0.9082576116204563

$ 0.000321660813185712
$ 0.000321660813185712$ 0.000321660813185712

-2.01%

+0.20%

-34.72%

-34.72%

Openfabric AI (OFN) harga masa nyata ialah $ 0.00489. Sepanjang 24 jam yang lalu, OFN didagangkan antara $ 0.00481 rendah dan $ 0.0057 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OFN sepanjang masa ialah $ 0.9082576116204563, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000321660813185712.

Dari segi prestasi jangka pendek, OFN telah berubah sebanyak -2.01% sejak sejam yang lalu, +0.20% dalam 24 jam dan -34.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Openfabric AI (OFN) Maklumat Pasaran

No.2445

$ 855.00K
$ 855.00K$ 855.00K

$ 26.54K
$ 26.54K$ 26.54K

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

174.85M
174.85M 174.85M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

34.96%

BSC

Had Pasaran semasa Openfabric AI ialah $ 855.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 26.54K. Bekalan edaran OFN ialah 174.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.45M.

Openfabric AI (OFN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Openfabric AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000098+0.20%
30 Hari$ +0.00212+76.53%
60 Hari$ -0.00015-2.98%
90 Hari$ -0.02872-85.46%
Perubahan Harga Openfabric AI Hari Ini

Hari ini, OFN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000098 (+0.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOpenfabric AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00212 (+76.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Openfabric AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OFN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00015 (-2.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Openfabric AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02872 (-85.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Openfabric AI (OFN)?

Semak Openfabric AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Openfabric AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OFN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Openfabric AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Openfabric AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Openfabric AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Openfabric AI (OFN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Openfabric AI (OFN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Openfabric AI.

Semak Openfabric AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Openfabric AI (OFN)

Memahami tokenomik Openfabric AI (OFN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OFN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Openfabric AI (OFN)

Mencari cara membeli Openfabric AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Openfabric AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OFN kepada Mata Wang Tempatan

1 Openfabric AI(OFN) ke VND
128.68035
1 Openfabric AI(OFN) ke AUD
A$0.0072861
1 Openfabric AI(OFN) ke GBP
0.0035697
1 Openfabric AI(OFN) ke EUR
0.0041076
1 Openfabric AI(OFN) ke USD
$0.00489
1 Openfabric AI(OFN) ke MYR
RM0.020538
1 Openfabric AI(OFN) ke TRY
0.2018103
1 Openfabric AI(OFN) ke JPY
¥0.71394
1 Openfabric AI(OFN) ke ARS
ARS$7.1490822
1 Openfabric AI(OFN) ke RUB
0.406848
1 Openfabric AI(OFN) ke INR
0.4302711
1 Openfabric AI(OFN) ke IDR
Rp80.1639216
1 Openfabric AI(OFN) ke KRW
6.7541169
1 Openfabric AI(OFN) ke PHP
0.2781921
1 Openfabric AI(OFN) ke EGP
￡E.0.2351112
1 Openfabric AI(OFN) ke BRL
R$0.025917
1 Openfabric AI(OFN) ke CAD
C$0.0066993
1 Openfabric AI(OFN) ke BDT
0.595602
1 Openfabric AI(OFN) ke NGN
7.3093764
1 Openfabric AI(OFN) ke COP
$19.0272345
1 Openfabric AI(OFN) ke ZAR
R.0.0848415
1 Openfabric AI(OFN) ke UAH
0.2013213
1 Openfabric AI(OFN) ke VES
Bs0.7824
1 Openfabric AI(OFN) ke CLP
$4.64061
1 Openfabric AI(OFN) ke PKR
Rs1.3879776
1 Openfabric AI(OFN) ke KZT
2.6460768
1 Openfabric AI(OFN) ke THB
฿0.1550619
1 Openfabric AI(OFN) ke TWD
NT$0.1472379
1 Openfabric AI(OFN) ke AED
د.إ0.0179463
1 Openfabric AI(OFN) ke CHF
Fr0.0038142
1 Openfabric AI(OFN) ke HKD
HK$0.0380442
1 Openfabric AI(OFN) ke AMD
֏1.869936
1 Openfabric AI(OFN) ke MAD
.د.م0.0438633
1 Openfabric AI(OFN) ke MXN
$0.0895359
1 Openfabric AI(OFN) ke SAR
ريال0.0183375
1 Openfabric AI(OFN) ke PLN
0.0175062
1 Openfabric AI(OFN) ke RON
лв0.0208803
1 Openfabric AI(OFN) ke SEK
kr0.0451836
1 Openfabric AI(OFN) ke BGN
лв0.0080685
1 Openfabric AI(OFN) ke HUF
Ft1.6079787
1 Openfabric AI(OFN) ke CZK
0.1003428
1 Openfabric AI(OFN) ke KWD
د.ك0.00149145
1 Openfabric AI(OFN) ke ILS
0.0162837
1 Openfabric AI(OFN) ke AOA
Kz4.4575773
1 Openfabric AI(OFN) ke BHD
.د.ب0.00183864
1 Openfabric AI(OFN) ke BMD
$0.00489
1 Openfabric AI(OFN) ke DKK
kr0.030807
1 Openfabric AI(OFN) ke HNL
L0.1282647
1 Openfabric AI(OFN) ke MUR
0.2212725
1 Openfabric AI(OFN) ke NAD
$0.0849393
1 Openfabric AI(OFN) ke NOK
kr0.0477753
1 Openfabric AI(OFN) ke NZD
$0.0081663
1 Openfabric AI(OFN) ke PAB
B/.0.00489
1 Openfabric AI(OFN) ke PGK
K0.0204402
1 Openfabric AI(OFN) ke QAR
ر.ق0.0177996
1 Openfabric AI(OFN) ke RSD
дин.0.483621

Openfabric AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Openfabric AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Openfabric AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Openfabric AI

Berapakah nilai Openfabric AI (OFN) hari ini?
Harga langsung OFN dalam USD ialah 0.00489 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OFN ke USD?
Harga semasa OFN ke USD ialah $ 0.00489. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Openfabric AI?
Had pasaran untuk OFN ialah $ 855.00K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OFN?
Bekalan edaran OFN ialah 174.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OFN?
OFN mencapai harga ATH sebanyak 0.9082576116204563 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OFN?
OFN melihat harga ATL sebanyak 0.000321660813185712 USD.
Berapakah jumlah dagangan OFN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OFNialah $ 26.54K USD.
Adakah OFN akan naik lebih tinggi tahun ini?
OFN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OFNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

