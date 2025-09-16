Lagi Mengenai OFT

Maklumat Harga OFT

Kertas putih OFT

Laman Web Rasmi OFT

Tokenomik OFT

Ramalan Harga OFT

Sejarah OFT

OFT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang OFT-ke-Fiat

OFT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ONFA Token Logo

ONFA TokenHargae(OFT)

1 OFT ke USD Harga Langsung:

$0.9475
$0.9475$0.9475
-1.16%1D
USD
ONFA Token (OFT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:36:39 (UTC+8)

ONFA Token (OFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9211
$ 0.9211$ 0.9211
24J Rendah
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
24J Tinggi

$ 0.9211
$ 0.9211$ 0.9211

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

$ 0.9789675894016776
$ 0.9789675894016776$ 0.9789675894016776

$ 0.12831404520187653
$ 0.12831404520187653$ 0.12831404520187653

-0.08%

-1.16%

+13.27%

+13.27%

ONFA Token (OFT) harga masa nyata ialah $ 0.947. Sepanjang 24 jam yang lalu, OFT didagangkan antara $ 0.9211 rendah dan $ 0.98 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OFT sepanjang masa ialah $ 0.9789675894016776, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12831404520187653.

Dari segi prestasi jangka pendek, OFT telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan +13.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ONFA Token (OFT) Maklumat Pasaran

No.3567

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

$ 284.10M
$ 284.10M$ 284.10M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

288,882,010.260989
288,882,010.260989 288,882,010.260989

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa ONFA Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.22M. Bekalan edaran OFT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 288882010.260989. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 284.10M.

ONFA Token (OFT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ONFA Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01112-1.16%
30 Hari$ +0.2366+33.30%
60 Hari$ +0.146+18.22%
90 Hari$ +0.6592+229.04%
Perubahan Harga ONFA Token Hari Ini

Hari ini, OFT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.01112 (-1.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariONFA Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.2366 (+33.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ONFA Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OFT mengalami perubahan sebanyak $ +0.146 (+18.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ONFA Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.6592 (+229.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ONFA Token (OFT)?

Semak ONFA Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ONFA Token (OFT)

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

ONFA Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ONFA Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OFT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ONFA Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ONFA Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ONFA Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ONFA Token (OFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ONFA Token (OFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ONFA Token.

Semak ONFA Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik ONFA Token (OFT)

Memahami tokenomik ONFA Token (OFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ONFA Token (OFT)

Mencari cara membeli ONFA Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ONFA Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OFT kepada Mata Wang Tempatan

1 ONFA Token(OFT) ke VND
24,920.305
1 ONFA Token(OFT) ke AUD
A$1.41103
1 ONFA Token(OFT) ke GBP
0.69131
1 ONFA Token(OFT) ke EUR
0.79548
1 ONFA Token(OFT) ke USD
$0.947
1 ONFA Token(OFT) ke MYR
RM3.9774
1 ONFA Token(OFT) ke TRY
39.09216
1 ONFA Token(OFT) ke JPY
¥138.262
1 ONFA Token(OFT) ke ARS
ARS$1,384.49506
1 ONFA Token(OFT) ke RUB
78.40213
1 ONFA Token(OFT) ke INR
83.35494
1 ONFA Token(OFT) ke IDR
Rp15,524.58768
1 ONFA Token(OFT) ke KRW
1,308.00587
1 ONFA Token(OFT) ke PHP
53.95059
1 ONFA Token(OFT) ke EGP
￡E.45.53176
1 ONFA Token(OFT) ke BRL
R$5.0191
1 ONFA Token(OFT) ke CAD
C$1.29739
1 ONFA Token(OFT) ke BDT
115.3446
1 ONFA Token(OFT) ke NGN
1,415.53772
1 ONFA Token(OFT) ke COP
$3,699.21875
1 ONFA Token(OFT) ke ZAR
R.16.43992
1 ONFA Token(OFT) ke UAH
38.98799
1 ONFA Token(OFT) ke VES
Bs151.52
1 ONFA Token(OFT) ke CLP
$898.703
1 ONFA Token(OFT) ke PKR
Rs268.79648
1 ONFA Token(OFT) ke KZT
512.44064
1 ONFA Token(OFT) ke THB
฿30.00096
1 ONFA Token(OFT) ke TWD
NT$28.52364
1 ONFA Token(OFT) ke AED
د.إ3.47549
1 ONFA Token(OFT) ke CHF
Fr0.73866
1 ONFA Token(OFT) ke HKD
HK$7.36766
1 ONFA Token(OFT) ke AMD
֏362.1328
1 ONFA Token(OFT) ke MAD
.د.م8.49459
1 ONFA Token(OFT) ke MXN
$17.34904
1 ONFA Token(OFT) ke SAR
ريال3.55125
1 ONFA Token(OFT) ke PLN
3.39973
1 ONFA Token(OFT) ke RON
лв4.05316
1 ONFA Token(OFT) ke SEK
kr8.75028
1 ONFA Token(OFT) ke BGN
лв1.56255
1 ONFA Token(OFT) ke HUF
Ft312.2259
1 ONFA Token(OFT) ke CZK
19.47979
1 ONFA Token(OFT) ke KWD
د.ك0.288835
1 ONFA Token(OFT) ke ILS
3.16298
1 ONFA Token(OFT) ke AOA
Kz863.25679
1 ONFA Token(OFT) ke BHD
.د.ب0.357019
1 ONFA Token(OFT) ke BMD
$0.947
1 ONFA Token(OFT) ke DKK
kr5.97557
1 ONFA Token(OFT) ke HNL
L24.83981
1 ONFA Token(OFT) ke MUR
42.85175
1 ONFA Token(OFT) ke NAD
$16.44939
1 ONFA Token(OFT) ke NOK
kr9.27113
1 ONFA Token(OFT) ke NZD
$1.58149
1 ONFA Token(OFT) ke PAB
B/.0.947
1 ONFA Token(OFT) ke PGK
K3.95846
1 ONFA Token(OFT) ke QAR
ر.ق3.44708
1 ONFA Token(OFT) ke RSD
дин.93.83823

ONFA Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ONFA Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ONFA Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ONFA Token

Berapakah nilai ONFA Token (OFT) hari ini?
Harga langsung OFT dalam USD ialah 0.947 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OFT ke USD?
Harga semasa OFT ke USD ialah $ 0.947. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ONFA Token?
Had pasaran untuk OFT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OFT?
Bekalan edaran OFT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OFT?
OFT mencapai harga ATH sebanyak 0.9789675894016776 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OFT?
OFT melihat harga ATL sebanyak 0.12831404520187653 USD.
Berapakah jumlah dagangan OFT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OFTialah $ 2.22M USD.
Adakah OFT akan naik lebih tinggi tahun ini?
OFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:36:39 (UTC+8)

ONFA Token (OFT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator OFT-ke-USD

Jumlah

OFT
OFT
USD
USD

1 OFT = 0.947 USD

Berdagang OFT

OFTUSDT
$0.9475
$0.9475$0.9475
-1.16%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan