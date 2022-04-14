Tokenomik ONFA Token (OFT)

Lihat cerapan utama tentang ONFA Token (OFT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
ONFA Token (OFT) Maklumat

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

Laman Web Rasmi:
https://onfa.io/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126

ONFA Token (OFT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ONFA Token (OFT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 288.88M
$ 288.88M$ 288.88M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 277.56M
$ 277.56M$ 277.56M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.622
$ 1.622$ 1.622
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.12831404520187653
$ 0.12831404520187653$ 0.12831404520187653
Harga Semasa:
$ 0.9252
$ 0.9252$ 0.9252

Tokenomik ONFA Token (OFT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ONFA Token (OFT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OFT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OFT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OFT, terokai OFT harga langsung token!

