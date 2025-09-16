Lagi Mengenai OG

OG (OG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:36:46 (UTC+8)

OG (OG) Maklumat Harga (USD)

OG (OG) harga masa nyata ialah $ 16.665. Sepanjang 24 jam yang lalu, OG didagangkan antara $ 13.593 rendah dan $ 17.332 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OG sepanjang masa ialah $ 24.808008379658524, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.1646614801723933.

Dari segi prestasi jangka pendek, OG telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +7.22% dalam 24 jam dan -25.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OG (OG) Maklumat Pasaran

No.509

$ 71.70M
$ 71.70M$ 71.70M

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 83.33M
$ 83.33M$ 83.33M

4.30M
4.30M 4.30M

5,000,000
5,000,000 5,000,000

CHZ

Had Pasaran semasa OG ialah $ 71.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.91M. Bekalan edaran OG ialah 4.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.33M.

OG (OG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OG hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.12259+7.22%
30 Hari$ +1.134+7.30%
60 Hari$ +12.121+266.74%
90 Hari$ +12.884+340.75%
Perubahan Harga OG Hari Ini

Hari ini, OG mencatatkan perubahan sebanyak $ +1.12259 (+7.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOG

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +1.134 (+7.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OG

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OG mengalami perubahan sebanyak $ +12.121 (+266.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OG

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +12.884 (+340.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OG (OG)?

Semak OGhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OG pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OG di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OG anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OG Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OG (OG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OG (OG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OG.

Semak OG ramalan harga sekarang!

Tokenomik OG (OG)

Memahami tokenomik OG (OG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OG (OG)

Mencari cara membeli OG? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OG di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OG kepada Mata Wang Tempatan

1 OG(OG) ke VND
438,539.475
1 OG(OG) ke AUD
A$24.83085
1 OG(OG) ke GBP
12.16545
1 OG(OG) ke EUR
13.9986
1 OG(OG) ke USD
$16.665
1 OG(OG) ke MYR
RM69.993
1 OG(OG) ke TRY
687.9312
1 OG(OG) ke JPY
¥2,433.09
1 OG(OG) ke ARS
ARS$24,363.8967
1 OG(OG) ke RUB
1,379.69535
1 OG(OG) ke INR
1,466.8533
1 OG(OG) ke IDR
Rp273,196.6776
1 OG(OG) ke KRW
23,017.86465
1 OG(OG) ke PHP
949.40505
1 OG(OG) ke EGP
￡E.801.2532
1 OG(OG) ke BRL
R$88.3245
1 OG(OG) ke CAD
C$22.83105
1 OG(OG) ke BDT
2,029.797
1 OG(OG) ke NGN
24,910.1754
1 OG(OG) ke COP
$65,097.65625
1 OG(OG) ke ZAR
R.289.3044
1 OG(OG) ke UAH
686.09805
1 OG(OG) ke VES
Bs2,666.4
1 OG(OG) ke CLP
$15,815.085
1 OG(OG) ke PKR
Rs4,730.1936
1 OG(OG) ke KZT
9,017.7648
1 OG(OG) ke THB
฿527.9472
1 OG(OG) ke TWD
NT$501.9498
1 OG(OG) ke AED
د.إ61.16055
1 OG(OG) ke CHF
Fr12.9987
1 OG(OG) ke HKD
HK$129.6537
1 OG(OG) ke AMD
֏6,372.696
1 OG(OG) ke MAD
.د.م149.48505
1 OG(OG) ke MXN
$305.3028
1 OG(OG) ke SAR
ريال62.49375
1 OG(OG) ke PLN
59.82735
1 OG(OG) ke RON
лв71.3262
1 OG(OG) ke SEK
kr153.9846
1 OG(OG) ke BGN
лв27.49725
1 OG(OG) ke HUF
Ft5,494.4505
1 OG(OG) ke CZK
342.79905
1 OG(OG) ke KWD
د.ك5.082825
1 OG(OG) ke ILS
55.6611
1 OG(OG) ke AOA
Kz15,191.31405
1 OG(OG) ke BHD
.د.ب6.282705
1 OG(OG) ke BMD
$16.665
1 OG(OG) ke DKK
kr105.15615
1 OG(OG) ke HNL
L437.12295
1 OG(OG) ke MUR
754.09125
1 OG(OG) ke NAD
$289.47105
1 OG(OG) ke NOK
kr163.15035
1 OG(OG) ke NZD
$27.83055
1 OG(OG) ke PAB
B/.16.665
1 OG(OG) ke PGK
K69.6597
1 OG(OG) ke QAR
ر.ق60.6606
1 OG(OG) ke RSD
дин.1,651.33485

OG Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OG, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web OG Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OG

Berapakah nilai OG (OG) hari ini?
Harga langsung OG dalam USD ialah 16.665 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OG ke USD?
Harga semasa OG ke USD ialah $ 16.665. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OG?
Had pasaran untuk OG ialah $ 71.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OG?
Bekalan edaran OG ialah 4.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OG?
OG mencapai harga ATH sebanyak 24.808008379658524 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OG?
OG melihat harga ATL sebanyak 1.1646614801723933 USD.
Berapakah jumlah dagangan OG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OGialah $ 2.91M USD.
Adakah OG akan naik lebih tinggi tahun ini?
OG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:36:46 (UTC+8)

OG (OG) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

