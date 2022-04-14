Tokenomik OG (OG)

Lihat cerapan utama tentang OG (OG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
OG (OG) Maklumat

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

Laman Web Rasmi:
https://www.socios.com/og/
Peneroka Blok:
https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294

OG (OG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OG (OG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 62.67M
Jumlah Bekalan:
$ 5.00M
Bekalan Edaran:
$ 4.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 72.83M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 25
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.1646614801723933
Harga Semasa:
$ 14.566
Tokenomik OG (OG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OG (OG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OG, terokai OG harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.