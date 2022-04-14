Tokenomik Oggy inu (OGGYETH)

Lihat cerapan utama tentang Oggy inu (OGGYETH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Oggy inu (OGGYETH) Maklumat

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

https://oggyinu.com/
https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/
https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Oggy inu (OGGYETH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 42.27K
Jumlah Bekalan:
$ 201.27B
Bekalan Edaran:
$ 201.27B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 88.20K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00002336
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000055800536439
Harga Semasa:
$ 0.00000021
Tokenomik Oggy inu (OGGYETH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Oggy inu (OGGYETH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OGGYETH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OGGYETH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OGGYETH, terokai OGGYETH harga langsung token!

Cara Membeli OGGYETH

Berminat untuk menambah Oggy inu (OGGYETH) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli OGGYETH, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Oggy inu (OGGYETH) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga OGGYETH membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

OGGYETH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OGGYETH? Halaman ramalan harga OGGYETH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.