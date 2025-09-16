Lagi Mengenai OGN

$0.0623
Origin (OGN) Carta Harga Langsung
2025-09-16

Origin (OGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06036
24J Rendah
$ 0.06281
24J Tinggi

$ 0.06036
$ 0.06281
$ 3.38825924
$ 0.04283790500370745
-0.04%

+1.49%

-3.60%

-3.60%

Origin (OGN) harga masa nyata ialah $ 0.0623. Sepanjang 24 jam yang lalu, OGN didagangkan antara $ 0.06036 rendah dan $ 0.06281 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OGN sepanjang masa ialah $ 3.38825924, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04283790500370745.

Dari segi prestasi jangka pendek, OGN telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan -3.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Origin (OGN) Maklumat Pasaran

No.654

$ 41.11M
$ 480.92K
$ 87.82M
659.92M
1,409,664,846
1,409,664,846
46.81%

2020-01-06

$ 0.136
ETH

Had Pasaran semasa Origin ialah $ 41.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 480.92K. Bekalan edaran OGN ialah 659.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1409664846. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.82M.

Origin (OGN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Origin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009146+1.49%
30 Hari$ -0.00166-2.60%
60 Hari$ -0.00033-0.53%
90 Hari$ +0.01206+24.00%
Perubahan Harga Origin Hari Ini

Hari ini, OGN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0009146 (+1.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOrigin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00166 (-2.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Origin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OGN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00033 (-0.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Origin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01206 (+24.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Origin (OGN)?

Semak Originhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Origin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OGN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Origin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Origin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Origin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Origin (OGN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Origin (OGN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Origin.

Semak Origin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Origin (OGN)

Memahami tokenomik Origin (OGN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OGN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Origin (OGN)

Mencari cara membeli Origin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Origin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OGN kepada Mata Wang Tempatan

1 Origin(OGN) ke VND
1,639.4245
1 Origin(OGN) ke AUD
A$0.092827
1 Origin(OGN) ke GBP
0.045479
1 Origin(OGN) ke EUR
0.052332
1 Origin(OGN) ke USD
$0.0623
1 Origin(OGN) ke MYR
RM0.26166
1 Origin(OGN) ke TRY
2.571121
1 Origin(OGN) ke JPY
¥9.0958
1 Origin(OGN) ke ARS
ARS$91.081354
1 Origin(OGN) ke RUB
5.18336
1 Origin(OGN) ke INR
5.4824
1 Origin(OGN) ke IDR
Rp1,021.311312
1 Origin(OGN) ke KRW
86.049383
1 Origin(OGN) ke PHP
3.53864
1 Origin(OGN) ke EGP
￡E.2.994761
1 Origin(OGN) ke BRL
R$0.330813
1 Origin(OGN) ke CAD
C$0.085351
1 Origin(OGN) ke BDT
7.58814
1 Origin(OGN) ke NGN
93.123548
1 Origin(OGN) ke COP
$243.359375
1 Origin(OGN) ke ZAR
R.1.080905
1 Origin(OGN) ke UAH
2.564891
1 Origin(OGN) ke VES
Bs9.968
1 Origin(OGN) ke CLP
$59.1227
1 Origin(OGN) ke PKR
Rs17.683232
1 Origin(OGN) ke KZT
33.711776
1 Origin(OGN) ke THB
฿1.973041
1 Origin(OGN) ke TWD
NT$1.873984
1 Origin(OGN) ke AED
د.إ0.228641
1 Origin(OGN) ke CHF
Fr0.048594
1 Origin(OGN) ke HKD
HK$0.484694
1 Origin(OGN) ke AMD
֏23.82352
1 Origin(OGN) ke MAD
.د.م0.558831
1 Origin(OGN) ke MXN
$1.142582
1 Origin(OGN) ke SAR
ريال0.233625
1 Origin(OGN) ke PLN
0.223657
1 Origin(OGN) ke RON
лв0.266021
1 Origin(OGN) ke SEK
kr0.575029
1 Origin(OGN) ke BGN
лв0.102795
1 Origin(OGN) ke HUF
Ft20.492962
1 Origin(OGN) ke CZK
1.279019
1 Origin(OGN) ke KWD
د.ك0.0189392
1 Origin(OGN) ke ILS
0.207459
1 Origin(OGN) ke AOA
Kz56.790811
1 Origin(OGN) ke BHD
.د.ب0.0234871
1 Origin(OGN) ke BMD
$0.0623
1 Origin(OGN) ke DKK
kr0.39249
1 Origin(OGN) ke HNL
L1.634129
1 Origin(OGN) ke MUR
2.819075
1 Origin(OGN) ke NAD
$1.082151
1 Origin(OGN) ke NOK
kr0.609294
1 Origin(OGN) ke NZD
$0.104041
1 Origin(OGN) ke PAB
B/.0.0623
1 Origin(OGN) ke PGK
K0.260414
1 Origin(OGN) ke QAR
ر.ق0.226772
1 Origin(OGN) ke RSD
дин.6.164585

Origin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Origin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Origin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Origin

Berapakah nilai Origin (OGN) hari ini?
Harga langsung OGN dalam USD ialah 0.0623 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OGN ke USD?
Harga semasa OGN ke USD ialah $ 0.0623. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Origin?
Had pasaran untuk OGN ialah $ 41.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OGN?
Bekalan edaran OGN ialah 659.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OGN?
OGN mencapai harga ATH sebanyak 3.38825924 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OGN?
OGN melihat harga ATL sebanyak 0.04283790500370745 USD.
Berapakah jumlah dagangan OGN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OGNialah $ 480.92K USD.
Adakah OGN akan naik lebih tinggi tahun ini?
OGN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OGNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Origin (OGN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

