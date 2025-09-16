Lagi Mengenai OGPU

OGPU Logo

OGPU Harga (OGPU)

1 OGPU ke USD Harga Langsung:

$0.1388
$0.1388$0.1388
-7.83%1D
USD
OGPU (OGPU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:58:47 (UTC+8)

OGPU (OGPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.138
$ 0.138$ 0.138
24J Rendah
$ 0.1535
$ 0.1535$ 0.1535
24J Tinggi

$ 0.138
$ 0.138$ 0.138

$ 0.1535
$ 0.1535$ 0.1535

$ 3.6146305528459806
$ 3.6146305528459806$ 3.6146305528459806

$ 0.05277848051269474
$ 0.05277848051269474$ 0.05277848051269474

-0.15%

-7.82%

+8.09%

+8.09%

OGPU (OGPU) harga masa nyata ialah $ 0.1388. Sepanjang 24 jam yang lalu, OGPU didagangkan antara $ 0.138 rendah dan $ 0.1535 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OGPU sepanjang masa ialah $ 3.6146305528459806, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05277848051269474.

Dari segi prestasi jangka pendek, OGPU telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -7.82% dalam 24 jam dan +8.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OGPU (OGPU) Maklumat Pasaran

No.1221

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

19.64M
19.64M 19.64M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

93.51%

OGPU

Had Pasaran semasa OGPU ialah $ 2.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.88K. Bekalan edaran OGPU ialah 19.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.91M.

OGPU (OGPU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OGPU hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.011791-7.82%
30 Hari$ -0.0417-23.11%
60 Hari$ -0.0732-34.53%
90 Hari$ -0.1439-50.91%
Perubahan Harga OGPU Hari Ini

Hari ini, OGPU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.011791 (-7.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOGPU

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0417 (-23.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OGPU

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OGPU mengalami perubahan sebanyak $ -0.0732 (-34.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OGPU

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1439 (-50.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OGPU (OGPU)?

Semak OGPUhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OGPU (OGPU)

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

OGPU tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OGPU pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OGPU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OGPU di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OGPU anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OGPU Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OGPU (OGPU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OGPU (OGPU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OGPU.

Semak OGPU ramalan harga sekarang!

Tokenomik OGPU (OGPU)

Memahami tokenomik OGPU (OGPU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OGPU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OGPU (OGPU)

Mencari cara membeli OGPU? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OGPU di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OGPU kepada Mata Wang Tempatan

1 OGPU(OGPU) ke VND
3,652.522
1 OGPU(OGPU) ke AUD
A$0.206812
1 OGPU(OGPU) ke GBP
0.101324
1 OGPU(OGPU) ke EUR
0.116592
1 OGPU(OGPU) ke USD
$0.1388
1 OGPU(OGPU) ke MYR
RM0.58296
1 OGPU(OGPU) ke TRY
5.728276
1 OGPU(OGPU) ke JPY
¥20.2648
1 OGPU(OGPU) ke ARS
ARS$202.922824
1 OGPU(OGPU) ke RUB
11.54816
1 OGPU(OGPU) ke INR
12.213012
1 OGPU(OGPU) ke IDR
Rp2,275.409472
1 OGPU(OGPU) ke KRW
191.711948
1 OGPU(OGPU) ke PHP
7.88384
1 OGPU(OGPU) ke EGP
￡E.6.672116
1 OGPU(OGPU) ke BRL
R$0.737028
1 OGPU(OGPU) ke CAD
C$0.190156
1 OGPU(OGPU) ke BDT
16.90584
1 OGPU(OGPU) ke NGN
207.472688
1 OGPU(OGPU) ke COP
$542.1875
1 OGPU(OGPU) ke ZAR
R.2.40818
1 OGPU(OGPU) ke UAH
5.714396
1 OGPU(OGPU) ke VES
Bs22.208
1 OGPU(OGPU) ke CLP
$131.7212
1 OGPU(OGPU) ke PKR
Rs39.396992
1 OGPU(OGPU) ke KZT
75.107456
1 OGPU(OGPU) ke THB
฿4.395796
1 OGPU(OGPU) ke TWD
NT$4.175104
1 OGPU(OGPU) ke AED
د.إ0.509396
1 OGPU(OGPU) ke CHF
Fr0.108264
1 OGPU(OGPU) ke HKD
HK$1.079864
1 OGPU(OGPU) ke AMD
֏53.07712
1 OGPU(OGPU) ke MAD
.د.م1.245036
1 OGPU(OGPU) ke MXN
$2.545592
1 OGPU(OGPU) ke SAR
ريال0.5205
1 OGPU(OGPU) ke PLN
0.498292
1 OGPU(OGPU) ke RON
лв0.592676
1 OGPU(OGPU) ke SEK
kr1.281124
1 OGPU(OGPU) ke BGN
лв0.22902
1 OGPU(OGPU) ke HUF
Ft45.656872
1 OGPU(OGPU) ke CZK
2.849564
1 OGPU(OGPU) ke KWD
د.ك0.0421952
1 OGPU(OGPU) ke ILS
0.462204
1 OGPU(OGPU) ke AOA
Kz126.525916
1 OGPU(OGPU) ke BHD
.د.ب0.0523276
1 OGPU(OGPU) ke BMD
$0.1388
1 OGPU(OGPU) ke DKK
kr0.87444
1 OGPU(OGPU) ke HNL
L3.640724
1 OGPU(OGPU) ke MUR
6.2807
1 OGPU(OGPU) ke NAD
$2.410956
1 OGPU(OGPU) ke NOK
kr1.357464
1 OGPU(OGPU) ke NZD
$0.231796
1 OGPU(OGPU) ke PAB
B/.0.1388
1 OGPU(OGPU) ke PGK
K0.580184
1 OGPU(OGPU) ke QAR
ر.ق0.505232
1 OGPU(OGPU) ke RSD
дин.13.73426

OGPU Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OGPU, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OGPU Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OGPU

Berapakah nilai OGPU (OGPU) hari ini?
Harga langsung OGPU dalam USD ialah 0.1388 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OGPU ke USD?
Harga semasa OGPU ke USD ialah $ 0.1388. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OGPU?
Had pasaran untuk OGPU ialah $ 2.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OGPU?
Bekalan edaran OGPU ialah 19.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OGPU?
OGPU mencapai harga ATH sebanyak 3.6146305528459806 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OGPU?
OGPU melihat harga ATL sebanyak 0.05277848051269474 USD.
Berapakah jumlah dagangan OGPU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OGPUialah $ 5.88K USD.
Adakah OGPU akan naik lebih tinggi tahun ini?
OGPU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OGPUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:58:47 (UTC+8)

OGPU (OGPU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

