Apakah itu ORIGYN (OGY)

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

Tokenomik ORIGYN (OGY)

Memahami tokenomik ORIGYN (OGY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OGY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

ORIGYN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ORIGYN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ORIGYN Berapakah nilai ORIGYN (OGY) hari ini? Harga langsung OGY dalam USD ialah 0.00209 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OGY ke USD? $ 0.00209 . Lihat Harga semasa OGY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ORIGYN? Had pasaran untuk OGY ialah $ 16.36M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OGY? Bekalan edaran OGY ialah 7.83B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OGY? OGY mencapai harga ATH sebanyak 0.04584611512274245 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OGY? OGY melihat harga ATL sebanyak 0.001677040809560427 USD . Berapakah jumlah dagangan OGY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OGYialah $ 88.41K USD . Adakah OGY akan naik lebih tinggi tahun ini? OGY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OGYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

