Tokenomik ORIGYN (OGY)

Lihat cerapan utama tentang ORIGYN (OGY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ORIGYN (OGY) Maklumat

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

Laman Web Rasmi:
https://www.origyn.com
Kertas putih:
https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf
Peneroka Blok:
https://dashboard.origyn.com/explorer

ORIGYN (OGY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ORIGYN (OGY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 14.76M
Jumlah Bekalan:
$ 10.42B
Bekalan Edaran:
$ 7.83B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.64M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.129
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001677040809560427
Harga Semasa:
$ 0.001886
Tokenomik ORIGYN (OGY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ORIGYN (OGY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OGY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OGY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OGY, terokai OGY harga langsung token!

Cara Membeli OGY

Berminat untuk menambah ORIGYN (OGY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli OGY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

ORIGYN (OGY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga OGY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

OGY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OGY? Halaman ramalan harga OGY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.