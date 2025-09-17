Lagi Mengenai OIK

Space Nation Logo

Space NationHargae(OIK)

1 OIK ke USD Harga Langsung:

$0.02015
$0.02015$0.02015
+0.75%1D
USD
Space Nation (OIK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:45:43 (UTC+8)

Space Nation (OIK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01762
$ 0.01762$ 0.01762
24J Rendah
$ 0.02158
$ 0.02158$ 0.02158
24J Tinggi

$ 0.01762
$ 0.01762$ 0.01762

$ 0.02158
$ 0.02158$ 0.02158

$ 0.1858532899761135
$ 0.1858532899761135$ 0.1858532899761135

$ 0.01431035188800632
$ 0.01431035188800632$ 0.01431035188800632

+0.95%

+0.75%

-42.02%

-42.02%

Space Nation (OIK) harga masa nyata ialah $ 0.02015. Sepanjang 24 jam yang lalu, OIK didagangkan antara $ 0.01762 rendah dan $ 0.02158 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OIK sepanjang masa ialah $ 0.1858532899761135, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01431035188800632.

Dari segi prestasi jangka pendek, OIK telah berubah sebanyak +0.95% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan -42.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Space Nation (OIK) Maklumat Pasaran

No.1460

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

$ 100.84K
$ 100.84K$ 100.84K

$ 20.15M
$ 20.15M$ 20.15M

248.63M
248.63M 248.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.86%

ETH

Had Pasaran semasa Space Nation ialah $ 5.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.84K. Bekalan edaran OIK ialah 248.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.15M.

Space Nation (OIK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Space Nation hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00015+0.75%
30 Hari$ -0.02986-59.71%
60 Hari$ -0.02977-59.64%
90 Hari$ -0.04565-69.38%
Perubahan Harga Space Nation Hari Ini

Hari ini, OIK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00015 (+0.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSpace Nation

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02986 (-59.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Space Nation

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OIK mengalami perubahan sebanyak $ -0.02977 (-59.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Space Nation

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.04565 (-69.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Space Nation (OIK)?

Semak Space Nationhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Space Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Space Nation pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OIK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Space Nation di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Space Nation anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Space Nation Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Space Nation (OIK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Space Nation (OIK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Space Nation.

Semak Space Nation ramalan harga sekarang!

Tokenomik Space Nation (OIK)

Memahami tokenomik Space Nation (OIK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OIK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Space Nation (OIK)

Mencari cara membeli Space Nation? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Space Nation di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OIK kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Space Nation

Berapakah nilai Space Nation (OIK) hari ini?
Harga langsung OIK dalam USD ialah 0.02015 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OIK ke USD?
Harga semasa OIK ke USD ialah $ 0.02015. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Space Nation?
Had pasaran untuk OIK ialah $ 5.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OIK?
Bekalan edaran OIK ialah 248.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OIK?
OIK mencapai harga ATH sebanyak 0.1858532899761135 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OIK?
OIK melihat harga ATL sebanyak 0.01431035188800632 USD.
Berapakah jumlah dagangan OIK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OIKialah $ 100.84K USD.
Adakah OIK akan naik lebih tinggi tahun ini?
OIK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OIKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:45:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

