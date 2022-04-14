Tokenomik Space Nation (OIK)

Tokenomik Space Nation (OIK)

Lihat cerapan utama tentang Space Nation (OIK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Space Nation (OIK) Maklumat

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Laman Web Rasmi:
https://spacenation.online/
Kertas putih:
https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7

Space Nation (OIK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Space Nation (OIK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 248.63M
$ 248.63M$ 248.63M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.45M
$ 19.45M$ 19.45M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01431035188800632
$ 0.01431035188800632$ 0.01431035188800632
Harga Semasa:
$ 0.01945
$ 0.01945$ 0.01945

Tokenomik Space Nation (OIK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Space Nation (OIK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OIK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OIK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OIK, terokai OIK harga langsung token!

Cara Membeli OIK

Berminat untuk menambah Space Nation (OIK) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli OIK, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Space Nation (OIK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga OIK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

OIK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OIK? Halaman ramalan harga OIK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.