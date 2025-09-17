Apakah itu OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Tokenomik OKB (OKB)

Memahami tokenomik OKB (OKB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OKB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

OKB Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OKB, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OKB Berapakah nilai OKB (OKB) hari ini? Harga langsung OKB dalam USD ialah 194.49 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OKB ke USD? $ 194.49 . Lihat Harga semasa OKB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OKB? Had pasaran untuk OKB ialah $ 4.08B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OKB? Bekalan edaran OKB ialah 21.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OKB? OKB mencapai harga ATH sebanyak 139.75844256653266 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OKB? OKB melihat harga ATL sebanyak 1.25311487482 USD . Berapakah jumlah dagangan OKB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OKBialah $ 8.65M USD . Adakah OKB akan naik lebih tinggi tahun ini? OKB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OKBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

