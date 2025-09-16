Lagi Mengenai OKM

OKAMI Project Logo

OKAMI ProjectHargae(OKM)

1 OKM ke USD Harga Langsung:

$0.000015388
$0.000015388$0.000015388
-9.85%1D
USD
OKAMI Project (OKM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:36:59 (UTC+8)

OKAMI Project (OKM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000105
$ 0.0000105$ 0.0000105
24J Rendah
$ 0.000017097
$ 0.000017097$ 0.000017097
24J Tinggi

$ 0.0000105
$ 0.0000105$ 0.0000105

$ 0.000017097
$ 0.000017097$ 0.000017097

--
----

--
----

-8.51%

-9.85%

-5.84%

-5.84%

OKAMI Project (OKM) harga masa nyata ialah $ 0.000015391. Sepanjang 24 jam yang lalu, OKM didagangkan antara $ 0.0000105 rendah dan $ 0.000017097 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OKM sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, OKM telah berubah sebanyak -8.51% sejak sejam yang lalu, -9.85% dalam 24 jam dan -5.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OKAMI Project (OKM) Maklumat Pasaran

--
----

$ 110.24K
$ 110.24K$ 110.24K

$ 153.91M
$ 153.91M$ 153.91M

--
----

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa OKAMI Project ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 110.24K. Bekalan edaran OKM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 153.91M.

OKAMI Project (OKM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OKAMI Project hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000168133-9.85%
30 Hari$ -0.000006125-28.47%
60 Hari$ -0.000006152-28.56%
90 Hari$ -0.000027048-63.74%
Perubahan Harga OKAMI Project Hari Ini

Hari ini, OKM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000168133 (-9.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOKAMI Project

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000006125 (-28.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OKAMI Project

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OKM mengalami perubahan sebanyak $ -0.000006152 (-28.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OKAMI Project

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000027048 (-63.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OKAMI Project (OKM)?

Semak OKAMI Projecthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OKAMI Project pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OKM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OKAMI Project di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OKAMI Project anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OKAMI Project Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OKAMI Project (OKM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OKAMI Project (OKM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OKAMI Project.

Semak OKAMI Project ramalan harga sekarang!

Tokenomik OKAMI Project (OKM)

Memahami tokenomik OKAMI Project (OKM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OKM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OKAMI Project (OKM)

Mencari cara membeli OKAMI Project? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OKAMI Project di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OKM kepada Mata Wang Tempatan

1 OKAMI Project(OKM) ke VND
0.405014165
1 OKAMI Project(OKM) ke AUD
A$0.00002293259
1 OKAMI Project(OKM) ke GBP
0.00001123543
1 OKAMI Project(OKM) ke EUR
0.00001292844
1 OKAMI Project(OKM) ke USD
$0.000015391
1 OKAMI Project(OKM) ke MYR
RM0.0000646422
1 OKAMI Project(OKM) ke TRY
0.00063534048
1 OKAMI Project(OKM) ke JPY
¥0.002247086
1 OKAMI Project(OKM) ke ARS
ARS$0.02250133418
1 OKAMI Project(OKM) ke RUB
0.00127422089
1 OKAMI Project(OKM) ke INR
0.00135471582
1 OKAMI Project(OKM) ke IDR
Rp0.25231143504
1 OKAMI Project(OKM) ke KRW
0.02125820311
1 OKAMI Project(OKM) ke PHP
0.00087682527
1 OKAMI Project(OKM) ke EGP
￡E.0.00073999928
1 OKAMI Project(OKM) ke BRL
R$0.0000815723
1 OKAMI Project(OKM) ke CAD
C$0.00002108567
1 OKAMI Project(OKM) ke BDT
0.0018746238
1 OKAMI Project(OKM) ke NGN
0.02300585116
1 OKAMI Project(OKM) ke COP
$0.06012109375
1 OKAMI Project(OKM) ke ZAR
R.0.00026718776
1 OKAMI Project(OKM) ke UAH
0.00063364747
1 OKAMI Project(OKM) ke VES
Bs0.00246256
1 OKAMI Project(OKM) ke CLP
$0.014606059
1 OKAMI Project(OKM) ke PKR
Rs0.00436858144
1 OKAMI Project(OKM) ke KZT
0.00832837792
1 OKAMI Project(OKM) ke THB
฿0.00048758688
1 OKAMI Project(OKM) ke TWD
NT$0.00046357692
1 OKAMI Project(OKM) ke AED
د.إ0.00005648497
1 OKAMI Project(OKM) ke CHF
Fr0.00001200498
1 OKAMI Project(OKM) ke HKD
HK$0.00011974198
1 OKAMI Project(OKM) ke AMD
֏0.0058855184
1 OKAMI Project(OKM) ke MAD
.د.م0.00013805727
1 OKAMI Project(OKM) ke MXN
$0.00028196312
1 OKAMI Project(OKM) ke SAR
ريال0.00005771625
1 OKAMI Project(OKM) ke PLN
0.00005525369
1 OKAMI Project(OKM) ke RON
лв0.00006587348
1 OKAMI Project(OKM) ke SEK
kr0.00014221284
1 OKAMI Project(OKM) ke BGN
лв0.00002539515
1 OKAMI Project(OKM) ke HUF
Ft0.0050744127
1 OKAMI Project(OKM) ke CZK
0.00031659287
1 OKAMI Project(OKM) ke KWD
د.ك0.000004694255
1 OKAMI Project(OKM) ke ILS
0.00005140594
1 OKAMI Project(OKM) ke AOA
Kz0.01402997387
1 OKAMI Project(OKM) ke BHD
.د.ب0.000005802407
1 OKAMI Project(OKM) ke BMD
$0.000015391
1 OKAMI Project(OKM) ke DKK
kr0.00009711721
1 OKAMI Project(OKM) ke HNL
L0.00040370593
1 OKAMI Project(OKM) ke MUR
0.00069644275
1 OKAMI Project(OKM) ke NAD
$0.00026734167
1 OKAMI Project(OKM) ke NOK
kr0.00015067789
1 OKAMI Project(OKM) ke NZD
$0.00002570297
1 OKAMI Project(OKM) ke PAB
B/.0.000015391
1 OKAMI Project(OKM) ke PGK
K0.00006433438
1 OKAMI Project(OKM) ke QAR
ر.ق0.00005602324
1 OKAMI Project(OKM) ke RSD
дин.0.00152509419

OKAMI Project Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OKAMI Project, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web OKAMI Project Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OKAMI Project

Berapakah nilai OKAMI Project (OKM) hari ini?
Harga langsung OKM dalam USD ialah 0.000015391 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OKM ke USD?
Harga semasa OKM ke USD ialah $ 0.000015391. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OKAMI Project?
Had pasaran untuk OKM ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OKM?
Bekalan edaran OKM ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OKM?
OKM mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OKM?
OKM melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan OKM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OKMialah $ 110.24K USD.
Adakah OKM akan naik lebih tinggi tahun ini?
OKM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OKMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:36:59 (UTC+8)

