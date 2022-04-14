Tokenomik OKAMI Project (OKM)
OKAMI Project (OKM) Maklumat
Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.
OKAMI Project (OKM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OKAMI Project (OKM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik OKAMI Project (OKM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik OKAMI Project (OKM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OKM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OKM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OKM, terokai OKM harga langsung token!
OKAMI Project (OKM) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga OKM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
OKM Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju OKM? Halaman ramalan harga OKM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
