Open Loot Logo

Open LootHargae(OL)

1 OL ke USD Harga Langsung:

$0.04215
$0.04215$0.04215
+2.93%1D
USD
Open Loot (OL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:37:06 (UTC+8)

Open Loot (OL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04018
$ 0.04018$ 0.04018
24J Rendah
$ 0.0439
$ 0.0439$ 0.0439
24J Tinggi

$ 0.04018
$ 0.04018$ 0.04018

$ 0.0439
$ 0.0439$ 0.0439

$ 0.6855642562433067
$ 0.6855642562433067$ 0.6855642562433067

$ 0.010004023298681924
$ 0.010004023298681924$ 0.010004023298681924

+0.33%

+2.93%

+7.00%

+7.00%

Open Loot (OL) harga masa nyata ialah $ 0.04215. Sepanjang 24 jam yang lalu, OL didagangkan antara $ 0.04018 rendah dan $ 0.0439 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OL sepanjang masa ialah $ 0.6855642562433067, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.010004023298681924.

Dari segi prestasi jangka pendek, OL telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +2.93% dalam 24 jam dan +7.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Open Loot (OL) Maklumat Pasaran

No.813

$ 26.63M
$ 26.63M$ 26.63M

$ 103.61K
$ 103.61K$ 103.61K

$ 210.75M
$ 210.75M$ 210.75M

631.73M
631.73M 631.73M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

12.63%

ETH

Had Pasaran semasa Open Loot ialah $ 26.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 103.61K. Bekalan edaran OL ialah 631.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.75M.

Open Loot (OL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Open Loot hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011998+2.93%
30 Hari$ +0.00309+7.91%
60 Hari$ +0.0064+17.90%
90 Hari$ +0.01111+35.79%
Perubahan Harga Open Loot Hari Ini

Hari ini, OL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0011998 (+2.93%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOpen Loot

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00309 (+7.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Open Loot

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OL mengalami perubahan sebanyak $ +0.0064 (+17.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Open Loot

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01111 (+35.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Open Loot (OL)?

Semak Open Loothalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Open Loot (OL)

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Open Loot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Open Loot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Open Loot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Open Loot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Open Loot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Open Loot (OL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Open Loot (OL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Open Loot.

Semak Open Loot ramalan harga sekarang!

Tokenomik Open Loot (OL)

Memahami tokenomik Open Loot (OL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Open Loot (OL)

Mencari cara membeli Open Loot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Open Loot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OL kepada Mata Wang Tempatan

Open Loot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Open Loot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Open Loot Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Open Loot

Berapakah nilai Open Loot (OL) hari ini?
Harga langsung OL dalam USD ialah 0.04215 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OL ke USD?
Harga semasa OL ke USD ialah $ 0.04215. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Open Loot?
Had pasaran untuk OL ialah $ 26.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OL?
Bekalan edaran OL ialah 631.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OL?
OL mencapai harga ATH sebanyak 0.6855642562433067 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OL?
OL melihat harga ATL sebanyak 0.010004023298681924 USD.
Berapakah jumlah dagangan OL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OLialah $ 103.61K USD.
Adakah OL akan naik lebih tinggi tahun ini?
OL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:37:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

