Autonolas Logo

AutonolasHargae(OLAS)

1 OLAS ke USD Harga Langsung:

$0.2369
-0.25%1D
USD
Autonolas (OLAS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:37:14 (UTC+8)

Autonolas (OLAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2362
24J Rendah
$ 0.2391
24J Tinggi

$ 0.2362
$ 0.2391
$ 8.47238230882391
$ 0.014833599305266324
0.00%

-0.25%

-0.47%

-0.47%

Autonolas (OLAS) harga masa nyata ialah $ 0.2368. Sepanjang 24 jam yang lalu, OLAS didagangkan antara $ 0.2362 rendah dan $ 0.2391 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OLAS sepanjang masa ialah $ 8.47238230882391, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.014833599305266324.

Dari segi prestasi jangka pendek, OLAS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan -0.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autonolas (OLAS) Maklumat Pasaran

No.628

$ 42.68M
$ 58.76K
$ 111.58M
180.23M
--
471,186,406.5441952
ETH

Had Pasaran semasa Autonolas ialah $ 42.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.76K. Bekalan edaran OLAS ialah 180.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 471186406.5441952. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.58M.

Autonolas (OLAS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Autonolas hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000594-0.25%
30 Hari$ -0.0084-3.43%
60 Hari$ -0.0085-3.47%
90 Hari$ -0.0282-10.65%
Perubahan Harga Autonolas Hari Ini

Hari ini, OLAS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000594 (-0.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAutonolas

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0084 (-3.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Autonolas

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OLAS mengalami perubahan sebanyak $ -0.0085 (-3.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Autonolas

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0282 (-10.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Autonolas (OLAS)?

Semak Autonolashalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Autonolas (OLAS)

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Autonolas tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Autonolas pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OLAS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Autonolas di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Autonolas anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Autonolas Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Autonolas (OLAS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Autonolas (OLAS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Autonolas.

Semak Autonolas ramalan harga sekarang!

Tokenomik Autonolas (OLAS)

Memahami tokenomik Autonolas (OLAS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OLAS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Autonolas (OLAS)

Mencari cara membeli Autonolas? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Autonolas di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OLAS kepada Mata Wang Tempatan

Autonolas Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Autonolas, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Autonolas Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Autonolas

Berapakah nilai Autonolas (OLAS) hari ini?
Harga langsung OLAS dalam USD ialah 0.2368 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OLAS ke USD?
Harga semasa OLAS ke USD ialah $ 0.2368. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Autonolas?
Had pasaran untuk OLAS ialah $ 42.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OLAS?
Bekalan edaran OLAS ialah 180.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OLAS?
OLAS mencapai harga ATH sebanyak 8.47238230882391 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OLAS?
OLAS melihat harga ATL sebanyak 0.014833599305266324 USD.
Berapakah jumlah dagangan OLAS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OLASialah $ 58.76K USD.
Adakah OLAS akan naik lebih tinggi tahun ini?
OLAS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OLASramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:37:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

