Tokenomik Autonolas (OLAS)

Lihat cerapan utama tentang Autonolas (OLAS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Autonolas (OLAS) Maklumat

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Laman Web Rasmi:
https://www.olas.network
Kertas putih:
https://www.autonolas.network/whitepaper
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM

Autonolas (OLAS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Autonolas (OLAS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.11M
Jumlah Bekalan:
$ 471.19M
Bekalan Edaran:
$ 180.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 112.71M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.013
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.014833599305266324
Harga Semasa:
$ 0.2392
Tokenomik Autonolas (OLAS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Autonolas (OLAS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OLAS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OLAS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OLAS, terokai OLAS harga langsung token!

Cara Membeli OLAS

Berminat untuk menambah Autonolas (OLAS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli OLAS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Autonolas (OLAS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga OLAS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

OLAS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OLAS? Halaman ramalan harga OLAS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.