MANTRA Logo

MANTRAHargae(OM)

1 OM ke USD Harga Langsung:

$0.2091
$0.2091$0.2091
+2.24%1D
USD
MANTRA (OM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:37:42 (UTC+8)

MANTRA (OM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2008
$ 0.2008$ 0.2008
24J Rendah
$ 0.21
$ 0.21$ 0.21
24J Tinggi

$ 0.2008
$ 0.2008$ 0.2008

$ 0.21
$ 0.21$ 0.21

$ 9.036695049559645
$ 9.036695049559645$ 9.036695049559645

$ 0.01728435325696168
$ 0.01728435325696168$ 0.01728435325696168

+0.28%

+2.24%

-4.35%

-4.35%

MANTRA (OM) harga masa nyata ialah $ 0.2091. Sepanjang 24 jam yang lalu, OM didagangkan antara $ 0.2008 rendah dan $ 0.21 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OM sepanjang masa ialah $ 9.036695049559645, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01728435325696168.

Dari segi prestasi jangka pendek, OM telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan -4.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MANTRA (OM) Maklumat Pasaran

No.226

$ 221.44M
$ 221.44M$ 221.44M

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

$ 353.25M
$ 353.25M$ 353.25M

1.06B
1.06B 1.06B

--
----

1,689,402,397.6979492
1,689,402,397.6979492 1,689,402,397.6979492

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa MANTRA ialah $ 221.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.41M. Bekalan edaran OM ialah 1.06B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1689402397.6979492. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 353.25M.

MANTRA (OM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MANTRA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004581+2.24%
30 Hari$ -0.0481-18.71%
60 Hari$ -0.0244-10.45%
90 Hari$ -0.0419-16.70%
Perubahan Harga MANTRA Hari Ini

Hari ini, OM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.004581 (+2.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMANTRA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0481 (-18.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MANTRA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OM mengalami perubahan sebanyak $ -0.0244 (-10.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MANTRA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0419 (-16.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MANTRA (OM)?

Semak MANTRAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MANTRA (OM)

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

MANTRA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MANTRA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MANTRA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MANTRA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MANTRA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MANTRA (OM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MANTRA (OM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MANTRA.

Semak MANTRA ramalan harga sekarang!

Tokenomik MANTRA (OM)

Memahami tokenomik MANTRA (OM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MANTRA (OM)

Mencari cara membeli MANTRA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MANTRA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OM kepada Mata Wang Tempatan

MANTRA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MANTRA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MANTRA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MANTRA

Berapakah nilai MANTRA (OM) hari ini?
Harga langsung OM dalam USD ialah 0.2091 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OM ke USD?
Harga semasa OM ke USD ialah $ 0.2091. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MANTRA?
Had pasaran untuk OM ialah $ 221.44M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OM?
Bekalan edaran OM ialah 1.06B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OM?
OM mencapai harga ATH sebanyak 9.036695049559645 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OM?
OM melihat harga ATL sebanyak 0.01728435325696168 USD.
Berapakah jumlah dagangan OM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMialah $ 4.41M USD.
Adakah OM akan naik lebih tinggi tahun ini?
OM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:37:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator OM-ke-USD

Jumlah

OM
OM
USD
USD

1 OM = 0.2091 USD

Berdagang OM

OMUSDT
$0.2091
$0.2091$0.2091
+2.29%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan