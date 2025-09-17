Apakah itu OMAX (OMAX)

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

OMAX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OMAX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



OMAX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OMAX (OMAX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OMAX (OMAX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OMAX.

Tokenomik OMAX (OMAX)

Memahami tokenomik OMAX (OMAX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OMAX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OMAX (OMAX)

Mencari cara membeli OMAX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OMAX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OMAX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OMAX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OMAX Berapakah nilai OMAX (OMAX) hari ini? Harga langsung OMAX dalam USD ialah 0.0001773 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OMAX ke USD? $ 0.0001773 . Lihat Harga semasa OMAX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OMAX? Had pasaran untuk OMAX ialah $ 1.54M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OMAX? Bekalan edaran OMAX ialah 8.67B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMAX? OMAX mencapai harga ATH sebanyak 0.06023931157245203 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMAX? OMAX melihat harga ATL sebanyak 0.000169737965936577 USD . Berapakah jumlah dagangan OMAX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMAXialah $ 66.77K USD . Adakah OMAX akan naik lebih tinggi tahun ini? OMAX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMAXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

