Tokenomik OMAX (OMAX)

Lihat cerapan utama tentang OMAX (OMAX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
OMAX (OMAX) Maklumat

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://omaxcoin.com/
Kertas putih:
https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://omaxray.com/

OMAX (OMAX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OMAX (OMAX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M
Jumlah Bekalan:
$ 9.00B
$ 9.00B$ 9.00B
Bekalan Edaran:
$ 8.67B
$ 8.67B$ 8.67B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.005025
$ 0.005025$ 0.005025
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00014378793947551
$ 0.00014378793947551$ 0.00014378793947551
Harga Semasa:
$ 0.000143
$ 0.000143$ 0.000143

Tokenomik OMAX (OMAX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OMAX (OMAX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OMAX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OMAX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OMAX, terokai OMAX harga langsung token!

