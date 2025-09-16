Apakah itu OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

Berapakah nilai OmiseGo (OMG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OmiseGo (OMG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomik OmiseGo (OMG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OmiseGo, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OmiseGo Berapakah nilai OmiseGo (OMG) hari ini? Harga langsung OMG dalam USD ialah 0.1723 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OMG ke USD? $ 0.1723 . Lihat Harga semasa OMG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OmiseGo? Had pasaran untuk OMG ialah $ 24.16M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OMG? Bekalan edaran OMG ialah 140.25M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMG? OMG mencapai harga ATH sebanyak 28.351900100708008 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMG? OMG melihat harga ATL sebanyak 0.1616473971311056 USD . Berapakah jumlah dagangan OMG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMGialah $ 10.69K USD . Adakah OMG akan naik lebih tinggi tahun ini? OMG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

