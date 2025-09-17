Lagi Mengenai OMI

Maklumat Harga OMI

Kertas putih OMI

Laman Web Rasmi OMI

Tokenomik OMI

Ramalan Harga OMI

Sejarah OMI

OMI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang OMI-ke-Fiat

OMI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ECOMI Logo

ECOMIHargae(OMI)

1 OMI ke USD Harga Langsung:

$0.000336
$0.000336$0.000336
-4.30%1D
USD
ECOMI (OMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:46:04 (UTC+8)

ECOMI (OMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003305
$ 0.0003305$ 0.0003305
24J Rendah
$ 0.0003558
$ 0.0003558$ 0.0003558
24J Tinggi

$ 0.0003305
$ 0.0003305$ 0.0003305

$ 0.0003558
$ 0.0003558$ 0.0003558

$ 0.00303461855707369
$ 0.00303461855707369$ 0.00303461855707369

$ 0.000175268662542023
$ 0.000175268662542023$ 0.000175268662542023

+0.59%

-4.30%

+13.55%

+13.55%

ECOMI (OMI) harga masa nyata ialah $ 0.0003359. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMI didagangkan antara $ 0.0003305 rendah dan $ 0.0003558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMI sepanjang masa ialah $ 0.00303461855707369, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000175268662542023.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMI telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, -4.30% dalam 24 jam dan +13.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ECOMI (OMI) Maklumat Pasaran

No.391

$ 94.58M
$ 94.58M$ 94.58M

$ 106.69K
$ 106.69K$ 106.69K

$ 102.54M
$ 102.54M$ 102.54M

281.56B
281.56B 281.56B

305,281,847,499.21875
305,281,847,499.21875 305,281,847,499.21875

ETH

Had Pasaran semasa ECOMI ialah $ 94.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 106.69K. Bekalan edaran OMI ialah 281.56B, dengan jumlah bekalan sebanyak 305281847499.21875. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.54M.

ECOMI (OMI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ECOMI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000015097-4.30%
30 Hari$ +0.0001517+82.35%
60 Hari$ +0.0001349+67.11%
90 Hari$ +0.0001357+67.78%
Perubahan Harga ECOMI Hari Ini

Hari ini, OMI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000015097 (-4.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariECOMI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0001517 (+82.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ECOMI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OMI mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001349 (+67.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ECOMI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0001357 (+67.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ECOMI (OMI)?

Semak ECOMIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ECOMI (OMI)

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

ECOMI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ECOMI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OMI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ECOMI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ECOMI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ECOMI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ECOMI (OMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ECOMI (OMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ECOMI.

Semak ECOMI ramalan harga sekarang!

Tokenomik ECOMI (OMI)

Memahami tokenomik ECOMI (OMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ECOMI (OMI)

Mencari cara membeli ECOMI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ECOMI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OMI kepada Mata Wang Tempatan

1 ECOMI(OMI) ke VND
8.8392085
1 ECOMI(OMI) ke AUD
A$0.000500491
1 ECOMI(OMI) ke GBP
0.000245207
1 ECOMI(OMI) ke EUR
0.000282156
1 ECOMI(OMI) ke USD
$0.0003359
1 ECOMI(OMI) ke MYR
RM0.00141078
1 ECOMI(OMI) ke TRY
0.013862593
1 ECOMI(OMI) ke JPY
¥0.0490414
1 ECOMI(OMI) ke ARS
ARS$0.493242278
1 ECOMI(OMI) ke RUB
0.02794688
1 ECOMI(OMI) ke INR
0.029552482
1 ECOMI(OMI) ke IDR
Rp5.506556496
1 ECOMI(OMI) ke KRW
0.463310229
1 ECOMI(OMI) ke PHP
0.019095915
1 ECOMI(OMI) ke EGP
￡E.0.016150072
1 ECOMI(OMI) ke BRL
R$0.001776911
1 ECOMI(OMI) ke CAD
C$0.000460183
1 ECOMI(OMI) ke BDT
0.04091262
1 ECOMI(OMI) ke NGN
0.502089884
1 ECOMI(OMI) ke COP
$1.2969099
1 ECOMI(OMI) ke ZAR
R.0.005817788
1 ECOMI(OMI) ke UAH
0.013829003
1 ECOMI(OMI) ke VES
Bs0.053744
1 ECOMI(OMI) ke CLP
$0.3187691
1 ECOMI(OMI) ke PKR
Rs0.095341856
1 ECOMI(OMI) ke KZT
0.181762208
1 ECOMI(OMI) ke THB
฿0.010637953
1 ECOMI(OMI) ke TWD
NT$0.01011059
1 ECOMI(OMI) ke AED
د.إ0.001232753
1 ECOMI(OMI) ke CHF
Fr0.000262002
1 ECOMI(OMI) ke HKD
HK$0.002613302
1 ECOMI(OMI) ke AMD
֏0.12844816
1 ECOMI(OMI) ke MAD
.د.م0.003013023
1 ECOMI(OMI) ke MXN
$0.006143611
1 ECOMI(OMI) ke SAR
ريال0.001259625
1 ECOMI(OMI) ke PLN
0.001202522
1 ECOMI(OMI) ke RON
лв0.001430934
1 ECOMI(OMI) ke SEK
kr0.003096998
1 ECOMI(OMI) ke BGN
лв0.000554235
1 ECOMI(OMI) ke HUF
Ft0.110239021
1 ECOMI(OMI) ke CZK
0.006879232
1 ECOMI(OMI) ke KWD
د.ك0.0001021136
1 ECOMI(OMI) ke ILS
0.001118547
1 ECOMI(OMI) ke AOA
Kz0.306196363
1 ECOMI(OMI) ke BHD
.د.ب0.0001266343
1 ECOMI(OMI) ke BMD
$0.0003359
1 ECOMI(OMI) ke DKK
kr0.002109452
1 ECOMI(OMI) ke HNL
L0.008810657
1 ECOMI(OMI) ke MUR
0.015199475
1 ECOMI(OMI) ke NAD
$0.005834583
1 ECOMI(OMI) ke NOK
kr0.003275025
1 ECOMI(OMI) ke NZD
$0.000560953
1 ECOMI(OMI) ke PAB
B/.0.0003359
1 ECOMI(OMI) ke PGK
K0.001404062
1 ECOMI(OMI) ke QAR
ر.ق0.001222676
1 ECOMI(OMI) ke RSD
дин.0.033163407

ECOMI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ECOMI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ECOMI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ECOMI

Berapakah nilai ECOMI (OMI) hari ini?
Harga langsung OMI dalam USD ialah 0.0003359 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OMI ke USD?
Harga semasa OMI ke USD ialah $ 0.0003359. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ECOMI?
Had pasaran untuk OMI ialah $ 94.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OMI?
Bekalan edaran OMI ialah 281.56B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMI?
OMI mencapai harga ATH sebanyak 0.00303461855707369 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMI?
OMI melihat harga ATL sebanyak 0.000175268662542023 USD.
Berapakah jumlah dagangan OMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMIialah $ 106.69K USD.
Adakah OMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
OMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:46:04 (UTC+8)

ECOMI (OMI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator OMI-ke-USD

Jumlah

OMI
OMI
USD
USD

1 OMI = 0.0003359 USD

Berdagang OMI

OMIUSDC
$0.0003359
$0.0003359$0.0003359
-4.79%
OMIUSDT
$0.000336
$0.000336$0.000336
-4.38%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan