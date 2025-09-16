Lagi Mengenai OMNI

1 OMNI ke USD Harga Langsung:

$3.6
Omni Network (OMNI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:59:01 (UTC+8)

Omni Network (OMNI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.337
24J Rendah
$ 3.841
24J Tinggi

$ 3.337
$ 3.841
$ 29.92704350233133
$ 1.3721862533418974
+0.22%

+5.35%

+10.53%

+10.53%

Omni Network (OMNI) harga masa nyata ialah $ 3.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMNI didagangkan antara $ 3.337 rendah dan $ 3.841 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMNI sepanjang masa ialah $ 29.92704350233133, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.3721862533418974.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMNI telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +5.35% dalam 24 jam dan +10.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Omni Network (OMNI) Maklumat Pasaran

No.338

$ 124.12M
$ 6.87M
$ 360.00M
34.48M
100,000,000
ETH

Had Pasaran semasa Omni Network ialah $ 124.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.87M. Bekalan edaran OMNI ialah 34.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 360.00M.

Omni Network (OMNI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Omni Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.18282+5.35%
30 Hari$ -0.563-13.53%
60 Hari$ +0.894+33.03%
90 Hari$ +1.858+106.65%
Perubahan Harga Omni Network Hari Ini

Hari ini, OMNI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.18282 (+5.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOmni Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.563 (-13.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Omni Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OMNI mengalami perubahan sebanyak $ +0.894 (+33.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Omni Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.858 (+106.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Omni Network (OMNI)?

Apakah itu Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Omni Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OMNI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Omni Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Omni Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Omni Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Omni Network (OMNI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Omni Network (OMNI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Omni Network.

Tokenomik Omni Network (OMNI)

Memahami tokenomik Omni Network (OMNI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OMNI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Omni Network (OMNI)

Mencari cara membeli Omni Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Omni Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OMNI kepada Mata Wang Tempatan

1 Omni Network(OMNI) ke VND
94,734
1 Omni Network(OMNI) ke AUD
A$5.364
1 Omni Network(OMNI) ke GBP
2.628
1 Omni Network(OMNI) ke EUR
3.024
1 Omni Network(OMNI) ke USD
$3.6
1 Omni Network(OMNI) ke MYR
RM15.12
1 Omni Network(OMNI) ke TRY
148.572
1 Omni Network(OMNI) ke JPY
¥525.6
1 Omni Network(OMNI) ke ARS
ARS$5,263.128
1 Omni Network(OMNI) ke RUB
299.52
1 Omni Network(OMNI) ke INR
316.764
1 Omni Network(OMNI) ke IDR
Rp59,016.384
1 Omni Network(OMNI) ke KRW
4,972.356
1 Omni Network(OMNI) ke PHP
204.48
1 Omni Network(OMNI) ke EGP
￡E.173.052
1 Omni Network(OMNI) ke BRL
R$19.116
1 Omni Network(OMNI) ke CAD
C$4.932
1 Omni Network(OMNI) ke BDT
438.48
1 Omni Network(OMNI) ke NGN
5,381.136
1 Omni Network(OMNI) ke COP
$14,062.5
1 Omni Network(OMNI) ke ZAR
R.62.46
1 Omni Network(OMNI) ke UAH
148.212
1 Omni Network(OMNI) ke VES
Bs576
1 Omni Network(OMNI) ke CLP
$3,416.4
1 Omni Network(OMNI) ke PKR
Rs1,021.824
1 Omni Network(OMNI) ke KZT
1,948.032
1 Omni Network(OMNI) ke THB
฿114.048
1 Omni Network(OMNI) ke TWD
NT$108.288
1 Omni Network(OMNI) ke AED
د.إ13.212
1 Omni Network(OMNI) ke CHF
Fr2.808
1 Omni Network(OMNI) ke HKD
HK$28.008
1 Omni Network(OMNI) ke AMD
֏1,376.64
1 Omni Network(OMNI) ke MAD
.د.م32.292
1 Omni Network(OMNI) ke MXN
$66.024
1 Omni Network(OMNI) ke SAR
ريال13.5
1 Omni Network(OMNI) ke PLN
12.924
1 Omni Network(OMNI) ke RON
лв15.372
1 Omni Network(OMNI) ke SEK
kr33.228
1 Omni Network(OMNI) ke BGN
лв5.94
1 Omni Network(OMNI) ke HUF
Ft1,184.184
1 Omni Network(OMNI) ke CZK
73.908
1 Omni Network(OMNI) ke KWD
د.ك1.0944
1 Omni Network(OMNI) ke ILS
11.988
1 Omni Network(OMNI) ke AOA
Kz3,281.652
1 Omni Network(OMNI) ke BHD
.د.ب1.3572
1 Omni Network(OMNI) ke BMD
$3.6
1 Omni Network(OMNI) ke DKK
kr22.68
1 Omni Network(OMNI) ke HNL
L94.428
1 Omni Network(OMNI) ke MUR
162.9
1 Omni Network(OMNI) ke NAD
$62.532
1 Omni Network(OMNI) ke NOK
kr35.208
1 Omni Network(OMNI) ke NZD
$6.012
1 Omni Network(OMNI) ke PAB
B/.3.6
1 Omni Network(OMNI) ke PGK
K15.048
1 Omni Network(OMNI) ke QAR
ر.ق13.104
1 Omni Network(OMNI) ke RSD
дин.356.22

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Omni Network

Berapakah nilai Omni Network (OMNI) hari ini?
Harga langsung OMNI dalam USD ialah 3.6 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OMNI ke USD?
Harga semasa OMNI ke USD ialah $ 3.6. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Omni Network?
Had pasaran untuk OMNI ialah $ 124.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OMNI?
Bekalan edaran OMNI ialah 34.48M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMNI?
OMNI mencapai harga ATH sebanyak 29.92704350233133 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMNI?
OMNI melihat harga ATL sebanyak 1.3721862533418974 USD.
Berapakah jumlah dagangan OMNI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMNIialah $ 6.87M USD.
Adakah OMNI akan naik lebih tinggi tahun ini?
OMNI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMNIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:59:01 (UTC+8)

Omni Network (OMNI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

