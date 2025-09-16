Lagi Mengenai OMNIA

$0.00739
$0.00739$0.00739
-5.73%1D
OMNIA Protocol (OMNIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:59:08 (UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0073
$ 0.0073$ 0.0073
24J Rendah
$ 0.00822
$ 0.00822$ 0.00822
24J Tinggi

$ 0.0073
$ 0.0073$ 0.0073

$ 0.00822
$ 0.00822$ 0.00822

$ 1.8747107834267112
$ 1.8747107834267112$ 1.8747107834267112

$ 0.006599204385962569
$ 0.006599204385962569$ 0.006599204385962569

0.00%

-5.72%

-0.14%

-0.14%

OMNIA Protocol (OMNIA) harga masa nyata ialah $ 0.00739. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMNIA didagangkan antara $ 0.0073 rendah dan $ 0.00822 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMNIA sepanjang masa ialah $ 1.8747107834267112, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006599204385962569.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMNIA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -5.72% dalam 24 jam dan -0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OMNIA Protocol (OMNIA) Maklumat Pasaran

No.4756

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 117.06K
$ 117.06K$ 117.06K

$ 739.00K
$ 739.00K$ 739.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa OMNIA Protocol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 117.06K. Bekalan edaran OMNIA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 739.00K.

OMNIA Protocol (OMNIA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OMNIA Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004492-5.72%
30 Hari$ -0.00316-29.96%
60 Hari$ -0.0029-28.19%
90 Hari$ -0.00661-47.22%
Perubahan Harga OMNIA Protocol Hari Ini

Hari ini, OMNIA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0004492 (-5.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOMNIA Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00316 (-29.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OMNIA Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OMNIA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0029 (-28.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OMNIA Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00661 (-47.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OMNIA Protocol (OMNIA)?

Semak OMNIA Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OMNIA Protocol (OMNIA)

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

OMNIA Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OMNIA Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OMNIA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OMNIA Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OMNIA Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OMNIA Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OMNIA Protocol (OMNIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OMNIA Protocol (OMNIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OMNIA Protocol.

Semak OMNIA Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik OMNIA Protocol (OMNIA)

Memahami tokenomik OMNIA Protocol (OMNIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OMNIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OMNIA Protocol (OMNIA)

Mencari cara membeli OMNIA Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OMNIA Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OMNIA kepada Mata Wang Tempatan

1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke VND
194.46785
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke AUD
A$0.0110111
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke GBP
0.0053947
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke EUR
0.0062076
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke USD
$0.00739
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke MYR
RM0.031038
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke TRY
0.3050592
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke JPY
¥1.07894
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke ARS
ARS$10.8040322
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke RUB
0.614848
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke INR
0.6502461
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke IDR
Rp121.1475216
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke KRW
10.2071419
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke PHP
0.419752
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke EGP
￡E.0.3552373
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke BRL
R$0.0392409
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke CAD
C$0.0101243
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke BDT
0.900102
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke NGN
11.0462764
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke COP
$28.8671875
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke ZAR
R.0.1282165
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke UAH
0.3042463
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke VES
Bs1.1824
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke CLP
$7.01311
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke PKR
Rs2.0975776
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke KZT
3.9988768
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke THB
฿0.2341152
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke TWD
NT$0.2222912
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke AED
د.إ0.0271213
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke CHF
Fr0.0057642
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke HKD
HK$0.0574942
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke AMD
֏2.825936
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke MAD
.د.م0.0662883
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke MXN
$0.1355326
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke SAR
ريال0.0277125
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke PLN
0.0265301
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke RON
лв0.0315553
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke SEK
kr0.0682097
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke BGN
лв0.0121935
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke HUF
Ft2.4308666
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke CZK
0.1517167
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke KWD
د.ك0.00224656
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke ILS
0.0246087
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke AOA
Kz6.7365023
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke BHD
.د.ب0.00278603
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke BMD
$0.00739
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke DKK
kr0.046557
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke HNL
L0.1938397
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke MUR
0.3343975
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke NAD
$0.1283643
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke NOK
kr0.0722742
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke NZD
$0.0123413
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke PAB
B/.0.00739
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke PGK
K0.0308902
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke QAR
ر.ق0.0268996
1 OMNIA Protocol(OMNIA) ke RSD
дин.0.7312405

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OMNIA Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OMNIA Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OMNIA Protocol

Berapakah nilai OMNIA Protocol (OMNIA) hari ini?
Harga langsung OMNIA dalam USD ialah 0.00739 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OMNIA ke USD?
Harga semasa OMNIA ke USD ialah $ 0.00739. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OMNIA Protocol?
Had pasaran untuk OMNIA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OMNIA?
Bekalan edaran OMNIA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMNIA?
OMNIA mencapai harga ATH sebanyak 1.8747107834267112 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMNIA?
OMNIA melihat harga ATL sebanyak 0.006599204385962569 USD.
Berapakah jumlah dagangan OMNIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMNIAialah $ 117.06K USD.
Adakah OMNIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
OMNIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMNIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:59:08 (UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

