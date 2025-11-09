OMNILABS Harga Hari Ini

Harga langsung OMNILABS (OMNILABS) hari ini ialah $ 0.0000000000000183, dengan 1.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OMNILABS kepada USD penukaran adalah $ 0.0000000000000183 setiap OMNILABS.

OMNILABS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- OMNILABS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OMNILABS didagangkan antara $ 0.0000000000000161 (rendah) dan $ 0.0000000000000226 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, OMNILABS dipindahkan -0.55% dalam sejam terakhir dan -88.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 16.22K.

OMNILABS (OMNILABS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa OMNILABS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 16.22K. Bekalan edaran OMNILABS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.