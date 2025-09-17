Lagi Mengenai OMNOM

$0.0000000150337
$0.0000000150337$0.0000000150337
+1.52%1D
Doge Eat Doge (OMNOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:46:12 (UTC+8)

Doge Eat Doge (OMNOM) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0000000145773
$ 0.0000000145773$ 0.0000000145773
$ 0.0000000157
$ 0.0000000157$ 0.0000000157
$ 0.0000000145773
$ 0.0000000145773$ 0.0000000145773

$ 0.0000000157
$ 0.0000000157$ 0.0000000157

$ 0.00000027331028739
$ 0.00000027331028739$ 0.00000027331028739

$ 0.000000000391902867
$ 0.000000000391902867$ 0.000000000391902867

+0.83%

+1.52%

+14.36%

+14.36%

Doge Eat Doge (OMNOM) harga masa nyata ialah $ 0.0000000150337. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMNOM didagangkan antara $ 0.0000000145773 rendah dan $ 0.0000000157 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMNOM sepanjang masa ialah $ 0.00000027331028739, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000391902867.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMNOM telah berubah sebanyak +0.83% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan +14.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doge Eat Doge (OMNOM) Maklumat Pasaran

$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M

$ 68.10K
$ 68.10K$ 68.10K

$ 15.03M
$ 15.03M$ 15.03M

310.00T
310.00T 310.00T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

31.00%

Had Pasaran semasa Doge Eat Doge ialah $ 4.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.10K. Bekalan edaran OMNOM ialah 310.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.03M.

Doge Eat Doge (OMNOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Doge Eat Doge hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Hari ini$ +0.000000000225091+1.52%
30 Hari$ -0.0000000039382-20.76%
60 Hari$ +0.000000000034+0.22%
90 Hari$ +0.0000000063344+72.81%
Perubahan Harga Doge Eat Doge Hari Ini

Hari ini, OMNOM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000000225091 (+1.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDoge Eat Doge

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000000039382 (-20.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Doge Eat Doge

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OMNOM mengalami perubahan sebanyak $ +0.000000000034 (+0.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Doge Eat Doge

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000000063344 (+72.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Doge Eat Doge (OMNOM)?

Semak Doge Eat Dogehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Doge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Doge Eat Doge tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Doge Eat Doge pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OMNOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Doge Eat Doge di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Doge Eat Doge anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Doge Eat Doge Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Doge Eat Doge (OMNOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Doge Eat Doge (OMNOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Doge Eat Doge.

Semak Doge Eat Doge ramalan harga sekarang!

Tokenomik Doge Eat Doge (OMNOM)

Memahami tokenomik Doge Eat Doge (OMNOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OMNOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Doge Eat Doge (OMNOM)

Mencari cara membeli Doge Eat Doge? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Doge Eat Doge di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Doge Eat Doge, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Doge Eat Doge Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Doge Eat Doge

Berapakah nilai Doge Eat Doge (OMNOM) hari ini?
Harga langsung OMNOM dalam USD ialah 0.0000000150337 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OMNOM ke USD?
Harga semasa OMNOM ke USD ialah $ 0.0000000150337. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Doge Eat Doge?
Had pasaran untuk OMNOM ialah $ 4.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OMNOM?
Bekalan edaran OMNOM ialah 310.00T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMNOM?
OMNOM mencapai harga ATH sebanyak 0.00000027331028739 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMNOM?
OMNOM melihat harga ATL sebanyak 0.000000000391902867 USD.
Berapakah jumlah dagangan OMNOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMNOMialah $ 68.10K USD.
Adakah OMNOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
OMNOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMNOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:46:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

