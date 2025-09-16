Apakah itu Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Open Meta City Berapakah nilai Open Meta City (OMZ) hari ini? Harga langsung OMZ dalam USD ialah 0.03732 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OMZ ke USD? $ 0.03732 . Lihat Harga semasa OMZ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Open Meta City? Had pasaran untuk OMZ ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OMZ? Bekalan edaran OMZ ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMZ? OMZ mencapai harga ATH sebanyak 0.3095626418388605 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMZ? OMZ melihat harga ATL sebanyak 0.024197755028998087 USD . Berapakah jumlah dagangan OMZ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMZialah $ 21.57 USD . Adakah OMZ akan naik lebih tinggi tahun ini? OMZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

