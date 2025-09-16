Lagi Mengenai OMZ

Open Meta City Logo

Open Meta CityHargae(OMZ)

1 OMZ ke USD Harga Langsung:

$0.03732
$0.03732$0.03732
+0.05%1D
USD
Open Meta City (OMZ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:59:16 (UTC+8)

Open Meta City (OMZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03722
$ 0.03722$ 0.03722
24J Rendah
$ 0.03733
$ 0.03733$ 0.03733
24J Tinggi

$ 0.03722
$ 0.03722$ 0.03722

$ 0.03733
$ 0.03733$ 0.03733

$ 0.3095626418388605
$ 0.3095626418388605$ 0.3095626418388605

$ 0.024197755028998087
$ 0.024197755028998087$ 0.024197755028998087

0.00%

+0.05%

-2.77%

-2.77%

Open Meta City (OMZ) harga masa nyata ialah $ 0.03732. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMZ didagangkan antara $ 0.03722 rendah dan $ 0.03733 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMZ sepanjang masa ialah $ 0.3095626418388605, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.024197755028998087.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMZ telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan -2.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Open Meta City (OMZ) Maklumat Pasaran

No.8323

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.57
$ 21.57$ 21.57

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Open Meta City ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.57. Bekalan edaran OMZ ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.46M.

Open Meta City (OMZ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Open Meta City hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000187+0.05%
30 Hari$ -0.00255-6.40%
60 Hari$ -0.00302-7.49%
90 Hari$ -0.00309-7.65%
Perubahan Harga Open Meta City Hari Ini

Hari ini, OMZ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000187 (+0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOpen Meta City

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00255 (-6.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Open Meta City

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OMZ mengalami perubahan sebanyak $ -0.00302 (-7.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Open Meta City

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00309 (-7.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Open Meta City (OMZ)?

Semak Open Meta Cityhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Open Meta City pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OMZ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Open Meta City di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Open Meta City anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Open Meta City Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Open Meta City (OMZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Open Meta City (OMZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Open Meta City.

Semak Open Meta City ramalan harga sekarang!

Tokenomik Open Meta City (OMZ)

Memahami tokenomik Open Meta City (OMZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OMZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Open Meta City (OMZ)

Mencari cara membeli Open Meta City? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Open Meta City di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OMZ kepada Mata Wang Tempatan

1 Open Meta City(OMZ) ke VND
982.0758
1 Open Meta City(OMZ) ke AUD
A$0.0556068
1 Open Meta City(OMZ) ke GBP
0.0272436
1 Open Meta City(OMZ) ke EUR
0.0313488
1 Open Meta City(OMZ) ke USD
$0.03732
1 Open Meta City(OMZ) ke MYR
RM0.156744
1 Open Meta City(OMZ) ke TRY
1.5405696
1 Open Meta City(OMZ) ke JPY
¥5.44872
1 Open Meta City(OMZ) ke ARS
ARS$54.5610936
1 Open Meta City(OMZ) ke RUB
3.105024
1 Open Meta City(OMZ) ke INR
3.2837868
1 Open Meta City(OMZ) ke IDR
Rp611.8031808
1 Open Meta City(OMZ) ke KRW
51.5467572
1 Open Meta City(OMZ) ke PHP
2.119776
1 Open Meta City(OMZ) ke EGP
￡E.1.7939724
1 Open Meta City(OMZ) ke BRL
R$0.1981692
1 Open Meta City(OMZ) ke CAD
C$0.0511284
1 Open Meta City(OMZ) ke BDT
4.545576
1 Open Meta City(OMZ) ke NGN
55.7844432
1 Open Meta City(OMZ) ke COP
$145.78125
1 Open Meta City(OMZ) ke ZAR
R.0.647502
1 Open Meta City(OMZ) ke UAH
1.5364644
1 Open Meta City(OMZ) ke VES
Bs5.9712
1 Open Meta City(OMZ) ke CLP
$35.41668
1 Open Meta City(OMZ) ke PKR
Rs10.5929088
1 Open Meta City(OMZ) ke KZT
20.1945984
1 Open Meta City(OMZ) ke THB
฿1.1822976
1 Open Meta City(OMZ) ke TWD
NT$1.1225856
1 Open Meta City(OMZ) ke AED
د.إ0.1369644
1 Open Meta City(OMZ) ke CHF
Fr0.0291096
1 Open Meta City(OMZ) ke HKD
HK$0.2903496
1 Open Meta City(OMZ) ke AMD
֏14.271168
1 Open Meta City(OMZ) ke MAD
.د.م0.3347604
1 Open Meta City(OMZ) ke MXN
$0.6844488
1 Open Meta City(OMZ) ke SAR
ريال0.13995
1 Open Meta City(OMZ) ke PLN
0.1339788
1 Open Meta City(OMZ) ke RON
лв0.1593564
1 Open Meta City(OMZ) ke SEK
kr0.3444636
1 Open Meta City(OMZ) ke BGN
лв0.061578
1 Open Meta City(OMZ) ke HUF
Ft12.2760408
1 Open Meta City(OMZ) ke CZK
0.7661796
1 Open Meta City(OMZ) ke KWD
د.ك0.01134528
1 Open Meta City(OMZ) ke ILS
0.1242756
1 Open Meta City(OMZ) ke AOA
Kz34.0197924
1 Open Meta City(OMZ) ke BHD
.د.ب0.01406964
1 Open Meta City(OMZ) ke BMD
$0.03732
1 Open Meta City(OMZ) ke DKK
kr0.235116
1 Open Meta City(OMZ) ke HNL
L0.9789036
1 Open Meta City(OMZ) ke MUR
1.68873
1 Open Meta City(OMZ) ke NAD
$0.6482484
1 Open Meta City(OMZ) ke NOK
kr0.3649896
1 Open Meta City(OMZ) ke NZD
$0.0623244
1 Open Meta City(OMZ) ke PAB
B/.0.03732
1 Open Meta City(OMZ) ke PGK
K0.1559976
1 Open Meta City(OMZ) ke QAR
ر.ق0.1358448
1 Open Meta City(OMZ) ke RSD
дин.3.692814

Open Meta City Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Open Meta City, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Open Meta City Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Open Meta City

Berapakah nilai Open Meta City (OMZ) hari ini?
Harga langsung OMZ dalam USD ialah 0.03732 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OMZ ke USD?
Harga semasa OMZ ke USD ialah $ 0.03732. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Open Meta City?
Had pasaran untuk OMZ ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OMZ?
Bekalan edaran OMZ ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMZ?
OMZ mencapai harga ATH sebanyak 0.3095626418388605 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMZ?
OMZ melihat harga ATL sebanyak 0.024197755028998087 USD.
Berapakah jumlah dagangan OMZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMZialah $ 21.57 USD.
Adakah OMZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
OMZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Open Meta City (OMZ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

