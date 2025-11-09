Orochi Network Harga Hari Ini

Harga langsung Orochi Network (ON) hari ini ialah $ 0.1319, dengan 2.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ON kepada USD penukaran adalah $ 0.1319 setiap ON.

Orochi Network kini berada pada kedudukan #850 mengikut permodalan pasaran pada $ 19.03M, dengan bekalan edaran sebanyak 144.28M ON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ON didagangkan antara $ 0.1245 (rendah) dan $ 0.1371 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.39631995986201646, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.1018389970175376.

Dalam prestasi jangka pendek, ON dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -15.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 79.89K.

Orochi Network (ON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.850 Modal Pasaran $ 19.03M$ 19.03M $ 19.03M Kelantangan (24J) $ 79.89K$ 79.89K $ 79.89K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 131.90M$ 131.90M $ 131.90M Bekalan Peredaran 144.28M 144.28M 144.28M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Kadar Peredaran 14.42% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Orochi Network ialah $ 19.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.89K. Bekalan edaran ON ialah 144.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.90M.