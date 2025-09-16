Lagi Mengenai ONDO

Ondo Logo

OndoHargae(ONDO)

1 ONDO ke USD Harga Langsung:

$1.04005
$1.04005$1.04005
+2.14%1D
USD
Ondo (ONDO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:38:03 (UTC+8)

Ondo (ONDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.00744
$ 1.00744$ 1.00744
24J Rendah
$ 1.04772
$ 1.04772$ 1.04772
24J Tinggi

$ 1.00744
$ 1.00744$ 1.00744

$ 1.04772
$ 1.04772$ 1.04772

$ 2.141296331061504
$ 2.141296331061504$ 2.141296331061504

$ 0.0835464393634915
$ 0.0835464393634915$ 0.0835464393634915

+0.01%

+2.14%

+6.54%

+6.54%

Ondo (ONDO) harga masa nyata ialah $ 1.04061. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONDO didagangkan antara $ 1.00744 rendah dan $ 1.04772 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONDO sepanjang masa ialah $ 2.141296331061504, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0835464393634915.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONDO telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +2.14% dalam 24 jam dan +6.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ondo (ONDO) Maklumat Pasaran

No.37

$ 3.29B
$ 3.29B$ 3.29B

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

$ 10.41B
$ 10.41B$ 10.41B

3.16B
3.16B 3.16B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.08%

ETH

Had Pasaran semasa Ondo ialah $ 3.29B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.70M. Bekalan edaran ONDO ialah 3.16B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.41B.

Ondo (ONDO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ondo hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0217907+2.14%
30 Hari$ +0.01976+1.93%
60 Hari$ +0.02162+2.12%
90 Hari$ +0.29734+40.00%
Perubahan Harga Ondo Hari Ini

Hari ini, ONDO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0217907 (+2.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOndo

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01976 (+1.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ondo

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ONDO mengalami perubahan sebanyak $ +0.02162 (+2.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ondo

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.29734 (+40.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ondo (ONDO)?

Semak Ondohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ondo (ONDO)

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Ondo tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ondo pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ONDO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ondo di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ondo anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ondo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ondo (ONDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ondo (ONDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ondo.

Semak Ondo ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ondo (ONDO)

Memahami tokenomik Ondo (ONDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ONDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ondo (ONDO)

Mencari cara membeli Ondo? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ondo di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ONDO kepada Mata Wang Tempatan

1 Ondo(ONDO) ke VND
27,383.65215
1 Ondo(ONDO) ke AUD
A$1.5505089
1 Ondo(ONDO) ke GBP
0.7596453
1 Ondo(ONDO) ke EUR
0.8741124
1 Ondo(ONDO) ke USD
$1.04061
1 Ondo(ONDO) ke MYR
RM4.370562
1 Ondo(ONDO) ke TRY
42.9563808
1 Ondo(ONDO) ke JPY
¥151.92906
1 Ondo(ONDO) ke ARS
ARS$1,521.3510078
1 Ondo(ONDO) ke RUB
86.1521019
1 Ondo(ONDO) ke INR
91.5944922
1 Ondo(ONDO) ke IDR
Rp17,059.1775984
1 Ondo(ONDO) ke KRW
1,437.3009381
1 Ondo(ONDO) ke PHP
59.2835517
1 Ondo(ONDO) ke EGP
￡E.50.0325288
1 Ondo(ONDO) ke BRL
R$5.515233
1 Ondo(ONDO) ke CAD
C$1.4256357
1 Ondo(ONDO) ke BDT
126.746298
1 Ondo(ONDO) ke NGN
1,555.4622036
1 Ondo(ONDO) ke COP
$4,064.8828125
1 Ondo(ONDO) ke ZAR
R.18.0649896
1 Ondo(ONDO) ke UAH
42.8419137
1 Ondo(ONDO) ke VES
Bs166.4976
1 Ondo(ONDO) ke CLP
$987.53889
1 Ondo(ONDO) ke PKR
Rs295.3667424
1 Ondo(ONDO) ke KZT
563.0948832
1 Ondo(ONDO) ke THB
฿32.9665248
1 Ondo(ONDO) ke TWD
NT$31.3431732
1 Ondo(ONDO) ke AED
د.إ3.8190387
1 Ondo(ONDO) ke CHF
Fr0.8116758
1 Ondo(ONDO) ke HKD
HK$8.0959458
1 Ondo(ONDO) ke AMD
֏397.929264
1 Ondo(ONDO) ke MAD
.د.م9.3342717
1 Ondo(ONDO) ke MXN
$19.0639752
1 Ondo(ONDO) ke SAR
ريال3.9022875
1 Ondo(ONDO) ke PLN
3.7357899
1 Ondo(ONDO) ke RON
лв4.4538108
1 Ondo(ONDO) ke SEK
kr9.6152364
1 Ondo(ONDO) ke BGN
лв1.7170065
1 Ondo(ONDO) ke HUF
Ft343.089117
1 Ondo(ONDO) ke CZK
21.4053477
1 Ondo(ONDO) ke KWD
د.ك0.31738605
1 Ondo(ONDO) ke ILS
3.4756374
1 Ondo(ONDO) ke AOA
Kz948.5888577
1 Ondo(ONDO) ke BHD
.د.ب0.39230997
1 Ondo(ONDO) ke BMD
$1.04061
1 Ondo(ONDO) ke DKK
kr6.5662491
1 Ondo(ONDO) ke HNL
L27.2952003
1 Ondo(ONDO) ke MUR
47.0876025
1 Ondo(ONDO) ke NAD
$18.0753957
1 Ondo(ONDO) ke NOK
kr10.1875719
1 Ondo(ONDO) ke NZD
$1.7378187
1 Ondo(ONDO) ke PAB
B/.1.04061
1 Ondo(ONDO) ke PGK
K4.3497498
1 Ondo(ONDO) ke QAR
ر.ق3.7878204
1 Ondo(ONDO) ke RSD
дин.103.1140449

Ondo Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ondo, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ondo Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ondo

Berapakah nilai Ondo (ONDO) hari ini?
Harga langsung ONDO dalam USD ialah 1.04061 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ONDO ke USD?
Harga semasa ONDO ke USD ialah $ 1.04061. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ondo?
Had pasaran untuk ONDO ialah $ 3.29B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ONDO?
Bekalan edaran ONDO ialah 3.16B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ONDO?
ONDO mencapai harga ATH sebanyak 2.141296331061504 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ONDO?
ONDO melihat harga ATL sebanyak 0.0835464393634915 USD.
Berapakah jumlah dagangan ONDO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ONDOialah $ 4.70M USD.
Adakah ONDO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ONDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ONDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:38:03 (UTC+8)

Ondo (ONDO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

