Tokenomik Ondo (ONDO)
Ondo (ONDO) Maklumat
The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.
Ondo (ONDO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ondo (ONDO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Ondo (ONDO)
Terokai lebih mendalam tentang cara token ONDO dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products on-chain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.
- Creation Date: The token was created on April 28, 2022.
- Public Launch: ONDO became transferable on January 18, 2024, following the end of a global lock-up period.
Allocation Mechanism
The ONDO token allocation is structured as follows:
|Allocation Category
|Description
|Unlocking Schedule
|Community Access Sale
|~1.99% of supply; 90% unlocked at TGE, rest linearly daily over 1 year
|90% at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the following year
|Ecosystem Growth
|~52.11% of supply; 24% unlocked at TGE, rest linearly yearly over 5 years
|24% at TGE, 76% linearly over 5 years (yearly unlocks starting Jan 18, 2025)
|Private Sales
|~12.9% of supply; 1-year cliff, then linearly yearly over 4 years
|1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years
|Protocol Development
|Details similar to Private Sales
|1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years
Usage and Incentive Mechanism
- Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to Flux Finance (e.g., asset listings, interest rate models, treasury management). To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum.
- Ecosystem Incentives: A significant portion (~52.11%) is reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners).
- Points Program: ONDO holders can earn points by holding tokens on-chain, with additional bonuses for “diamond hands” (long-term holders). The points program is expected to offer further rewards in the future.
- No Staking or Liquidity Provision: As of late 2024, there is no native staking or liquidity provision mechanism for ONDO.
Locking Mechanism
- Global Lock-Up: All ONDO tokens were non-transferable until January 18, 2024.
- Vesting Schedules: Most allocations (except the Community Access Sale) are subject to cliffs and linear vesting, as detailed above.
Unlocking Time
- Community Access Sale: 90% unlocked at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the next year.
- Ecosystem Growth: 24% unlocked at TGE, 76% linearly yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025).
- Private Sales & Protocol Development: 1-year cliff post-TGE, then linearly yearly over 4 years.
Summary Table
|Allocation
|Unlocking Details
|Community Access
|90% at TGE, 10% daily over 1 year
|Ecosystem Growth
|24% at TGE, 76% yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025)
|Private Sales
|1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025)
|Protocol Development
|1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025)
Additional Notes
- No Claims on Profits: ONDO does not confer any rights to capital, profits, or legal claims on the issuer or associated entities.
- Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and related assets, supporting composability and liquidity across multiple blockchains.
- Governance Participation: ONDO holders can participate in protocol governance via Tally.
This structure is designed to balance immediate ecosystem growth with long-term alignment and gradual distribution, supporting both early contributors and the broader community.
Tokenomik Ondo (ONDO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ondo (ONDO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ONDO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ONDO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ONDO, terokai ONDO harga langsung token!
Cara Membeli ONDO
Berminat untuk menambah Ondo (ONDO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ONDO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Ondo (ONDO) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga ONDO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
ONDO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ONDO? Halaman ramalan harga ONDO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.