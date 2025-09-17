Lagi Mengenai ONE

Maklumat Harga ONE

Kertas putih ONE

Laman Web Rasmi ONE

Tokenomik ONE

Ramalan Harga ONE

Sejarah ONE

ONE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ONE-ke-Fiat

ONE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Harmony Logo

HarmonyHargae(ONE)

1 ONE ke USD Harga Langsung:

$0.010479
$0.010479$0.010479
+0.63%1D
USD
Harmony (ONE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:46:19 (UTC+8)

Harmony (ONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.010186
$ 0.010186$ 0.010186
24J Rendah
$ 0.010518
$ 0.010518$ 0.010518
24J Tinggi

$ 0.010186
$ 0.010186$ 0.010186

$ 0.010518
$ 0.010518$ 0.010518

$ 0.3798319197326405
$ 0.3798319197326405$ 0.3798319197326405

$ 0.00125670166096
$ 0.00125670166096$ 0.00125670166096

+0.88%

+0.63%

-1.07%

-1.07%

Harmony (ONE) harga masa nyata ialah $ 0.01047. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONE didagangkan antara $ 0.010186 rendah dan $ 0.010518 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONE sepanjang masa ialah $ 0.3798319197326405, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00125670166096.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONE telah berubah sebanyak +0.88% sejak sejam yang lalu, +0.63% dalam 24 jam dan -1.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Harmony (ONE) Maklumat Pasaran

No.277

$ 154.04M
$ 154.04M$ 154.04M

$ 282.64K
$ 282.64K$ 282.64K

$ 154.04M
$ 154.04M$ 154.04M

14.71B
14.71B 14.71B

--
----

14,712,144,383.762915
14,712,144,383.762915 14,712,144,383.762915

2019-06-01 00:00:00

$ 0.003175
$ 0.003175$ 0.003175

ONE

Had Pasaran semasa Harmony ialah $ 154.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 282.64K. Bekalan edaran ONE ialah 14.71B, dengan jumlah bekalan sebanyak 14712144383.762915. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.04M.

Harmony (ONE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Harmony hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000656+0.63%
30 Hari$ -0.000974-8.52%
60 Hari$ -0.001968-15.83%
90 Hari$ +0.000622+6.31%
Perubahan Harga Harmony Hari Ini

Hari ini, ONE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000656 (+0.63%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHarmony

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000974 (-8.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Harmony

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ONE mengalami perubahan sebanyak $ -0.001968 (-15.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Harmony

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000622 (+6.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Harmony (ONE)?

Semak Harmonyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Harmony (ONE)

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

Harmony tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Harmony pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ONE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Harmony di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Harmony anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Harmony Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Harmony (ONE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Harmony (ONE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Harmony.

Semak Harmony ramalan harga sekarang!

Tokenomik Harmony (ONE)

Memahami tokenomik Harmony (ONE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ONE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Harmony (ONE)

Mencari cara membeli Harmony? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Harmony di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ONE kepada Mata Wang Tempatan

1 Harmony(ONE) ke VND
275.51805
1 Harmony(ONE) ke AUD
A$0.0156003
1 Harmony(ONE) ke GBP
0.0076431
1 Harmony(ONE) ke EUR
0.0087948
1 Harmony(ONE) ke USD
$0.01047
1 Harmony(ONE) ke MYR
RM0.043974
1 Harmony(ONE) ke TRY
0.4320969
1 Harmony(ONE) ke JPY
¥1.52862
1 Harmony(ONE) ke ARS
ARS$15.3743574
1 Harmony(ONE) ke RUB
0.871104
1 Harmony(ONE) ke INR
0.9211506
1 Harmony(ONE) ke IDR
Rp171.6393168
1 Harmony(ONE) ke KRW
14.4413757
1 Harmony(ONE) ke PHP
0.5952195
1 Harmony(ONE) ke EGP
￡E.0.5033976
1 Harmony(ONE) ke BRL
R$0.0553863
1 Harmony(ONE) ke CAD
C$0.0143439
1 Harmony(ONE) ke BDT
1.275246
1 Harmony(ONE) ke NGN
15.6501372
1 Harmony(ONE) ke COP
$40.42467
1 Harmony(ONE) ke ZAR
R.0.1813404
1 Harmony(ONE) ke UAH
0.4310499
1 Harmony(ONE) ke VES
Bs1.6752
1 Harmony(ONE) ke CLP
$9.93603
1 Harmony(ONE) ke PKR
Rs2.9718048
1 Harmony(ONE) ke KZT
5.6655264
1 Harmony(ONE) ke THB
฿0.3315849
1 Harmony(ONE) ke TWD
NT$0.315147
1 Harmony(ONE) ke AED
د.إ0.0384249
1 Harmony(ONE) ke CHF
Fr0.0081666
1 Harmony(ONE) ke HKD
HK$0.0814566
1 Harmony(ONE) ke AMD
֏4.003728
1 Harmony(ONE) ke MAD
.د.م0.0939159
1 Harmony(ONE) ke MXN
$0.1914963
1 Harmony(ONE) ke SAR
ريال0.0392625
1 Harmony(ONE) ke PLN
0.0374826
1 Harmony(ONE) ke RON
лв0.0446022
1 Harmony(ONE) ke SEK
kr0.0965334
1 Harmony(ONE) ke BGN
лв0.0172755
1 Harmony(ONE) ke HUF
Ft3.4361493
1 Harmony(ONE) ke CZK
0.2144256
1 Harmony(ONE) ke KWD
د.ك0.00318288
1 Harmony(ONE) ke ILS
0.0348651
1 Harmony(ONE) ke AOA
Kz9.5441379
1 Harmony(ONE) ke BHD
.د.ب0.00394719
1 Harmony(ONE) ke BMD
$0.01047
1 Harmony(ONE) ke DKK
kr0.0657516
1 Harmony(ONE) ke HNL
L0.2746281
1 Harmony(ONE) ke MUR
0.4737675
1 Harmony(ONE) ke NAD
$0.1818639
1 Harmony(ONE) ke NOK
kr0.1020825
1 Harmony(ONE) ke NZD
$0.0174849
1 Harmony(ONE) ke PAB
B/.0.01047
1 Harmony(ONE) ke PGK
K0.0437646
1 Harmony(ONE) ke QAR
ر.ق0.0381108
1 Harmony(ONE) ke RSD
дин.1.0337031

Harmony Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Harmony, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Harmony Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Harmony

Berapakah nilai Harmony (ONE) hari ini?
Harga langsung ONE dalam USD ialah 0.01047 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ONE ke USD?
Harga semasa ONE ke USD ialah $ 0.01047. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Harmony?
Had pasaran untuk ONE ialah $ 154.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ONE?
Bekalan edaran ONE ialah 14.71B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ONE?
ONE mencapai harga ATH sebanyak 0.3798319197326405 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ONE?
ONE melihat harga ATL sebanyak 0.00125670166096 USD.
Berapakah jumlah dagangan ONE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ONEialah $ 282.64K USD.
Adakah ONE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ONE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ONEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:46:19 (UTC+8)

Harmony (ONE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ONE-ke-USD

Jumlah

ONE
ONE
USD
USD

1 ONE = 0.01047 USD

Berdagang ONE

ONEUSDT
$0.010479
$0.010479$0.010479
+0.56%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan