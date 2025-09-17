Lagi Mengenai ONG

Ontology Gas Logo

Ontology GasHargae(ONG)

1 ONG ke USD Harga Langsung:

$0.1663
$0.1663$0.1663
+0.30%1D
USD
Ontology Gas (ONG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:55:12 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1635
$ 0.1635$ 0.1635
24J Rendah
$ 0.1666
$ 0.1666$ 0.1666
24J Tinggi

$ 0.1635
$ 0.1635$ 0.1635

$ 0.1666
$ 0.1666$ 0.1666

$ 4.59254
$ 4.59254$ 4.59254

$ 0.0393381415969
$ 0.0393381415969$ 0.0393381415969

+0.30%

+0.30%

-0.66%

-0.66%

Ontology Gas (ONG) harga masa nyata ialah $ 0.1664. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONG didagangkan antara $ 0.1635 rendah dan $ 0.1666 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONG sepanjang masa ialah $ 4.59254, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0393381415969.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONG telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan -0.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ontology Gas (ONG) Maklumat Pasaran

No.486

$ 70.72M
$ 70.72M$ 70.72M

$ 283.95K
$ 283.95K$ 283.95K

$ 166.40M
$ 166.40M$ 166.40M

425.00M
425.00M 425.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.49%

2019-08-23

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

ONT

Had Pasaran semasa Ontology Gas ialah $ 70.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 283.95K. Bekalan edaran ONG ialah 425.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 166.40M.

Ontology Gas (ONG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ontology Gas hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000497+0.30%
30 Hari$ -0.0073-4.21%
60 Hari$ -0.038-18.60%
90 Hari$ -0.0029-1.72%
Perubahan Harga Ontology Gas Hari Ini

Hari ini, ONG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000497 (+0.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOntology Gas

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0073 (-4.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ontology Gas

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ONG mengalami perubahan sebanyak $ -0.038 (-18.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ontology Gas

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0029 (-1.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ontology Gas (ONG)?

Semak Ontology Gashalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ontology Gas pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ONG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ontology Gas di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ontology Gas anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ontology Gas Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ontology Gas (ONG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ontology Gas (ONG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ontology Gas.

Semak Ontology Gas ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ontology Gas (ONG)

Memahami tokenomik Ontology Gas (ONG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ONG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ontology Gas (ONG)

Mencari cara membeli Ontology Gas? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ontology Gas di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ONG kepada Mata Wang Tempatan

1 Ontology Gas(ONG) ke VND
4,378.816
1 Ontology Gas(ONG) ke AUD
A$0.247936
1 Ontology Gas(ONG) ke GBP
0.121472
1 Ontology Gas(ONG) ke EUR
0.139776
1 Ontology Gas(ONG) ke USD
$0.1664
1 Ontology Gas(ONG) ke MYR
RM0.69888
1 Ontology Gas(ONG) ke TRY
6.867328
1 Ontology Gas(ONG) ke JPY
¥24.2944
1 Ontology Gas(ONG) ke ARS
ARS$244.345088
1 Ontology Gas(ONG) ke RUB
13.84448
1 Ontology Gas(ONG) ke INR
14.624896
1 Ontology Gas(ONG) ke IDR
Rp2,727.868416
1 Ontology Gas(ONG) ke KRW
229.517184
1 Ontology Gas(ONG) ke PHP
9.449856
1 Ontology Gas(ONG) ke EGP
￡E.7.998848
1 Ontology Gas(ONG) ke BRL
R$0.880256
1 Ontology Gas(ONG) ke CAD
C$0.227968
1 Ontology Gas(ONG) ke BDT
20.26752
1 Ontology Gas(ONG) ke NGN
248.728064
1 Ontology Gas(ONG) ke COP
$647.47072
1 Ontology Gas(ONG) ke ZAR
R.2.882048
1 Ontology Gas(ONG) ke UAH
6.850688
1 Ontology Gas(ONG) ke VES
Bs26.624
1 Ontology Gas(ONG) ke CLP
$157.9136
1 Ontology Gas(ONG) ke PKR
Rs47.230976
1 Ontology Gas(ONG) ke KZT
90.042368
1 Ontology Gas(ONG) ke THB
฿5.269888
1 Ontology Gas(ONG) ke TWD
NT$5.006976
1 Ontology Gas(ONG) ke AED
د.إ0.610688
1 Ontology Gas(ONG) ke CHF
Fr0.129792
1 Ontology Gas(ONG) ke HKD
HK$1.294592
1 Ontology Gas(ONG) ke AMD
֏63.63136
1 Ontology Gas(ONG) ke MAD
.د.م1.492608
1 Ontology Gas(ONG) ke MXN
$3.043456
1 Ontology Gas(ONG) ke SAR
ريال0.624
1 Ontology Gas(ONG) ke PLN
0.595712
1 Ontology Gas(ONG) ke RON
лв0.708864
1 Ontology Gas(ONG) ke SEK
kr1.534208
1 Ontology Gas(ONG) ke BGN
лв0.27456
1 Ontology Gas(ONG) ke HUF
Ft54.610816
1 Ontology Gas(ONG) ke CZK
3.409536
1 Ontology Gas(ONG) ke KWD
د.ك0.0505856
1 Ontology Gas(ONG) ke ILS
0.554112
1 Ontology Gas(ONG) ke AOA
Kz151.685248
1 Ontology Gas(ONG) ke BHD
.د.ب0.0625664
1 Ontology Gas(ONG) ke BMD
$0.1664
1 Ontology Gas(ONG) ke DKK
kr1.046656
1 Ontology Gas(ONG) ke HNL
L4.364672
1 Ontology Gas(ONG) ke MUR
7.5296
1 Ontology Gas(ONG) ke NAD
$2.890368
1 Ontology Gas(ONG) ke NOK
kr1.6224
1 Ontology Gas(ONG) ke NZD
$0.276224
1 Ontology Gas(ONG) ke PAB
B/.0.1664
1 Ontology Gas(ONG) ke PGK
K0.695552
1 Ontology Gas(ONG) ke QAR
ر.ق0.605696
1 Ontology Gas(ONG) ke RSD
дин.16.425344

Ontology Gas Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ontology Gas, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ontology Gas Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ontology Gas

Berapakah nilai Ontology Gas (ONG) hari ini?
Harga langsung ONG dalam USD ialah 0.1664 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ONG ke USD?
Harga semasa ONG ke USD ialah $ 0.1664. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ontology Gas?
Had pasaran untuk ONG ialah $ 70.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ONG?
Bekalan edaran ONG ialah 425.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ONG?
ONG mencapai harga ATH sebanyak 4.59254 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ONG?
ONG melihat harga ATL sebanyak 0.0393381415969 USD.
Berapakah jumlah dagangan ONG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ONGialah $ 283.95K USD.
Adakah ONG akan naik lebih tinggi tahun ini?
ONG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ONGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:55:12 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ONG-ke-USD

Jumlah

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0.1664 USD

Berdagang ONG

ONGUSDT
$0.1663
$0.1663$0.1663
+0.24%

