ONI Harga Hari Ini

Harga langsung ONI (ONI) hari ini ialah $ 0.02079, dengan 0.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ONI kepada USD penukaran adalah $ 0.02079 setiap ONI.

ONI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ONI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ONI didagangkan antara $ 0.0199 (rendah) dan $ 0.02102 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ONI dipindahkan +1.26% dalam sejam terakhir dan -16.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.30K.

ONI (ONI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam ONINO

Had Pasaran semasa ONI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.30K. Bekalan edaran ONI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.08M.