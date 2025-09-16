Apakah itu Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ontology Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ONT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Ontology Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ontology Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ontology Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ontology Token (ONT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ontology Token (ONT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ontology Token.

Semak Ontology Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ontology Token (ONT)

Memahami tokenomik Ontology Token (ONT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ONT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ontology Token (ONT)

Mencari cara membeli Ontology Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ontology Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ONT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Ontology Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ontology Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ontology Token Berapakah nilai Ontology Token (ONT) hari ini? Harga langsung ONT dalam USD ialah 0.1373 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ONT ke USD? $ 0.1373 . Lihat Harga semasa ONT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ontology Token? Had pasaran untuk ONT ialah $ 125.59M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ONT? Bekalan edaran ONT ialah 914.70M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ONT? ONT mencapai harga ATH sebanyak 11.176600456237793 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ONT? ONT melihat harga ATL sebanyak 0.1058056271007376 USD . Berapakah jumlah dagangan ONT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ONTialah $ 324.51K USD . Adakah ONT akan naik lebih tinggi tahun ini? ONT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ONTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Ontology Token (ONT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)