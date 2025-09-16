Lagi Mengenai ONT

Ontology TokenHargae(ONT)

$0.1372
+1.25%1D
Ontology Token (ONT) Carta Harga Langsung
2025-09-16

Ontology Token (ONT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1338
24J Rendah
$ 0.1379
24J Tinggi

$ 0.1338
$ 0.1379
$ 11.176600456237793
$ 0.1058056271007376
+0.21%

+1.25%

-2.07%

-2.07%

Ontology Token (ONT) harga masa nyata ialah $ 0.1373. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONT didagangkan antara $ 0.1338 rendah dan $ 0.1379 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONT sepanjang masa ialah $ 11.176600456237793, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1058056271007376.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONT telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +1.25% dalam 24 jam dan -2.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ontology Token (ONT) Maklumat Pasaran

No.324

$ 125.59M
$ 324.51K
$ 137.30M
914.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
91.46%

2018-02-26 00:00:00

$ 0.2
ONT

Had Pasaran semasa Ontology Token ialah $ 125.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 324.51K. Bekalan edaran ONT ialah 914.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 137.30M.

Ontology Token (ONT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ontology Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001694+1.25%
30 Hari$ -0.0037-2.63%
60 Hari$ -0.0163-10.62%
90 Hari$ +0.0157+12.91%
Perubahan Harga Ontology Token Hari Ini

Hari ini, ONT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001694 (+1.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOntology Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0037 (-2.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ontology Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ONT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0163 (-10.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ontology Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0157 (+12.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ontology Token (ONT)?

Semak Ontology Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ontology Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ONT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ontology Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ontology Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ontology Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ontology Token (ONT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ontology Token (ONT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ontology Token.

Semak Ontology Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ontology Token (ONT)

Memahami tokenomik Ontology Token (ONT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ONT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ontology Token (ONT)

Mencari cara membeli Ontology Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ontology Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ONT kepada Mata Wang Tempatan

1 Ontology Token(ONT) ke VND
3,613.0495
1 Ontology Token(ONT) ke AUD
A$0.204577
1 Ontology Token(ONT) ke GBP
0.100229
1 Ontology Token(ONT) ke EUR
0.115332
1 Ontology Token(ONT) ke USD
$0.1373
1 Ontology Token(ONT) ke MYR
RM0.57666
1 Ontology Token(ONT) ke TRY
5.667744
1 Ontology Token(ONT) ke JPY
¥20.0458
1 Ontology Token(ONT) ke ARS
ARS$200.729854
1 Ontology Token(ONT) ke RUB
11.367067
1 Ontology Token(ONT) ke INR
12.085146
1 Ontology Token(ONT) ke IDR
Rp2,250.819312
1 Ontology Token(ONT) ke KRW
189.640133
1 Ontology Token(ONT) ke PHP
7.821981
1 Ontology Token(ONT) ke EGP
￡E.6.601384
1 Ontology Token(ONT) ke BRL
R$0.72769
1 Ontology Token(ONT) ke CAD
C$0.188101
1 Ontology Token(ONT) ke BDT
16.72314
1 Ontology Token(ONT) ke NGN
205.230548
1 Ontology Token(ONT) ke COP
$536.328125
1 Ontology Token(ONT) ke ZAR
R.2.383528
1 Ontology Token(ONT) ke UAH
5.652641
1 Ontology Token(ONT) ke VES
Bs21.968
1 Ontology Token(ONT) ke CLP
$130.2977
1 Ontology Token(ONT) ke PKR
Rs38.971232
1 Ontology Token(ONT) ke KZT
74.295776
1 Ontology Token(ONT) ke THB
฿4.349664
1 Ontology Token(ONT) ke TWD
NT$4.135476
1 Ontology Token(ONT) ke AED
د.إ0.503891
1 Ontology Token(ONT) ke CHF
Fr0.107094
1 Ontology Token(ONT) ke HKD
HK$1.068194
1 Ontology Token(ONT) ke AMD
֏52.50352
1 Ontology Token(ONT) ke MAD
.د.م1.231581
1 Ontology Token(ONT) ke MXN
$2.515336
1 Ontology Token(ONT) ke SAR
ريال0.514875
1 Ontology Token(ONT) ke PLN
0.492907
1 Ontology Token(ONT) ke RON
лв0.587644
1 Ontology Token(ONT) ke SEK
kr1.268652
1 Ontology Token(ONT) ke BGN
лв0.226545
1 Ontology Token(ONT) ke HUF
Ft45.26781
1 Ontology Token(ONT) ke CZK
2.824261
1 Ontology Token(ONT) ke KWD
د.ك0.0418765
1 Ontology Token(ONT) ke ILS
0.458582
1 Ontology Token(ONT) ke AOA
Kz125.158561
1 Ontology Token(ONT) ke BHD
.د.ب0.0517621
1 Ontology Token(ONT) ke BMD
$0.1373
1 Ontology Token(ONT) ke DKK
kr0.866363
1 Ontology Token(ONT) ke HNL
L3.601379
1 Ontology Token(ONT) ke MUR
6.212825
1 Ontology Token(ONT) ke NAD
$2.384901
1 Ontology Token(ONT) ke NOK
kr1.344167
1 Ontology Token(ONT) ke NZD
$0.229291
1 Ontology Token(ONT) ke PAB
B/.0.1373
1 Ontology Token(ONT) ke PGK
K0.573914
1 Ontology Token(ONT) ke QAR
ر.ق0.499772
1 Ontology Token(ONT) ke RSD
дин.13.605057

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ontology Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ontology Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ontology Token

Berapakah nilai Ontology Token (ONT) hari ini?
Harga langsung ONT dalam USD ialah 0.1373 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ONT ke USD?
Harga semasa ONT ke USD ialah $ 0.1373. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ontology Token?
Had pasaran untuk ONT ialah $ 125.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ONT?
Bekalan edaran ONT ialah 914.70M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ONT?
ONT mencapai harga ATH sebanyak 11.176600456237793 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ONT?
ONT melihat harga ATL sebanyak 0.1058056271007376 USD.
Berapakah jumlah dagangan ONT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ONTialah $ 324.51K USD.
Adakah ONT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ONT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ONTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
2025-09-16

Ontology Token (ONT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

